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赴德設廠前先舖路 台積電與德11所大學簽署半導體人才培育計畫

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電今日與德薩克森邦科學部及德勒斯登工業科學等11所大學，簽署半導體人才培育計畫 。記者簡永祥/攝影
台積電今日與德薩克森邦科學部及德勒斯登工業科學等11所大學，簽署半導體人才培育計畫 。記者簡永祥/攝影

台積電今（19）日宣布與德薩克森邦科學部及德勒斯登工業大學等11所大學簽署半導體人才培育計畫，為台積電赴德國投資設廠，預先做好人才培育重要工作。

台積電今日由人資長何麗梅與薩克森邦及德勒斯登工業大學代表簽署三方合作計畫，何麗梅表示，這項合作是德國11所大學及台大等多所大學遴選約100位學位進行雙邊交換，除了參與為期約五個月的學程外，也將可至台積電新人培訓中心進行二個月訓練，未來參與培育計畫的學員，將可無縫接軌進入台積電德國廠工作。

何麗梅表示，這項計畫是台積電人資部借鏡過去美日設廠經驗，為下一個德國設廠預先舖路的先期作業。她強調，與德國薩克森邦科學部及德勒斯登11所大學學生的培育計畫，是台積電與德國三方經半年多敲定的合作架構，未來德國薩克森邦政府將提供參與此計畫的學員相關財務資助，相關大學進行人員培育大計並與台積電實務接軌，將是一項德國薩克斯政府，兩國學校、學生和台積電創造五贏的局面。

台積電與德薩克森邦科學部及德勒斯登工業科學等11所大學簽署半導體人才培育計畫。記者簡永祥/攝影
台積電與德薩克森邦科學部及德勒斯登工業科學等11所大學簽署半導體人才培育計畫。記者簡永祥/攝影

台積電 德國

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