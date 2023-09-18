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TSIA台灣半導體產業協會年會10月底登場 聚焦AI

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

台灣半導體產業協會(TSIA)將於10月27日舉辦年會，規劃由理事長台積電（2330）資深副總侯永清進行開幕致詞，並邀請微軟高階主管擔任主題演講貴賓，分享AI專題，並由常務理事聯發創新基地總負責人許大山主持生成式人工智慧與半導體主題論壇。

微軟表示，當今的AI時代，被譽為是自個人電腦和手機出現以來最重要的科技時刻。無論身處何處，人們都在積極討論著大型語言模型所帶來的優勢，而各行各業也都渴望能透過生成式AI改善客戶體驗並提高生產力。微軟致力於以負責任且可靠的方式提供基礎設施和工具，來發揮AI巨大的潛能。

從晶片到系統，再到服務，極有可能影響AI技術堆棧中的每一層。要在半導體構建模塊上發展AI，需要創造力、協作和創新，這更涵蓋供應鏈營運、電源管理和電子設計自動化等多個面向。這次演講將探討一種全新的合作模式，來應對超級運算革命的來臨。

同時，論壇主題定為生成式人工智慧與半導體，將邀請微軟、輝達（NVIDIA）、聯發科、台積電、Google Taiwan等多家業者的知名專家和與會者互動，共同尋求台灣半導體產業永續成長的契機。

AI 半導體 微軟

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