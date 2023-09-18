三星加入 DRAM 擴大減產 法人看好有助南亞科獲利改善

2023 年 DRAM 市場面臨挑戰，各大廠積極減產，其中現在 Samsung（005930 KS）再加大減產幅度，不願意繼續降價出售，特別是 DDR3 和 DDR4 的產品，法人分析，相關情況使報價開始止跌，將有助南亞科獲利改善。

法人分析，DRAM 供應商採取措施進行產能調整，減緩製 程轉進的速度並嚴格控制資本支出，在 今年下半年DRAM 有可能會出現一些回升的希望。

南亞科先前已跟進調整產能，降稼動率，彈性調整產品組合和資本 支出，因應客戶需求和市場變化去做正常的動態調整，以因應市場疲軟預計產能將動態調降 20%以內。

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