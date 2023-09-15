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東京電玩展2023全面恢復實體展覽 微星再掀電競熱潮

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
東京電玩展2023全面恢復實體展覽 微星再掀電競熱潮。微星／提供
東京電玩展2023全面恢復實體展覽 微星再掀電競熱潮。微星／提供

全球電競領導品牌MSI微星（2377）將於9月21日至9月24日參加在日本千葉市幕張展覽館舉辦的東京電玩展2023（TGS 2023）。今年的TGS首次全面恢復實體展覽並取消入場年齡限制，參展商們將有更多的空間展示最新的遊戲和產品，未滿12歲的玩家們也可以自由進入展場，吸引更多的家庭前來參觀。另外，今年的TGS VR將以遊戲島為主題，下載APP後，透過電腦、VR設備及智慧手機皆可免費進場，讓無法親臨現場的玩家們透過虛擬實境技術，也能享受到這場身歷其境的遊戲盛會。

MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示：「身為全球電競領導品牌，MSI微星科技一直與粉絲和玩家保持密切的交流和互動，東京電玩展2023的全面回歸讓我們有機會展示最強大的產品陣容和創新技術，為玩家們帶來奢華電競的體驗。」

MSI微星科技將在專屬展區重磅展出全系列電競新品，包括筆記型電腦、顯示卡、螢幕、主機板、電競周邊配件，以頂尖的產品陣容強勢回歸，為玩家打造完整的電競體驗。

MSI微星科技 Stealth 系列 x Mercedes-AMG Motorsport．限量版聯名筆電：完美結合奢華質感與絕佳性能，獨特的月岩灰配色設計，搭配鎂鋁合金以精密工藝打造的絕美機身，形塑出神秘莫測的意象，同時也向賽道上的Mercedes-AMG極速賽車致敬。

Prestige 13 Evo．輕薄行動商務筆電：通過 Intel Evo 平台認證，具備卓越效能表現、高可攜性及美型纖薄機身設計，完美結合行動工作所需元素。為你的每個工作與生活精彩時刻提供絕佳生產力。

全新進化即刻啟動．Alpha 17新登場：Alpha 17是MSI微星科技首次將 NVIDIA GPU 與頂級 AMD CPU 相結合的電競筆電，搭載最新的“Dragon Range” AMD Ryzen 7000 HX 系列CPU和NVIDIA GeForce RTX 40系列GPU，為遊戲玩家提供全新水平的遊戲體驗。

電競筆電 東京電玩展 微星

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