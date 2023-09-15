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路透：台積電已知會供應商 延遲收取高階晶片製造設備

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
台積電已知會供應商，延遲收取高階晶片製造設備。路透
台積電已知會供應商，延遲收取高階晶片製造設備。路透

路透引述兩位消息人士報導，全球晶圓代工龍頭台積電（2330）對客戶需求日益感到緊張，已通知主要供應商延遲交付高階晶片製造設備。

消息人士透露，受台積電要求延後設備交付的公司，包括荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML），以控制成本。

此舉反映台積電愈來愈謹慎看待需求前景。一位消息人士說，北京傳出禁止部分公務員在工作中使用 iPhone，以及華為推出的新旗艦手機採用陸製晶片，都讓台積電更加不安。

知情人士說，艾司摩爾（ASML）等供應商目前預期，延後交付設備將是短期措施。台積電則表示，不對「市場傳言」置評。

台積電總裁魏哲家7月表示，經濟形勢疲弱、中國大陸復甦放緩以及終端需求疲軟，使客戶更加謹慎控管庫存。

ASML執行長溫彼得上周接受路透專訪時表示，ASML高階設備的一些訂單已被延後，但未透露客戶名稱，他預期這將是一個「短期管理」問題。

台積電 摩爾 晶片

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