遠傳公布 iPhone 15資費 專案價0元帶走

iPhone 15' rel='iPhone 15' data-rel='/2/204791' class='tag'>iPhone 15系列發表後討論度爆棚，遠傳公布資費方案，月付1,599元，iPhone 15就能0元起帶回家，首次採用鈦金屬材質的iPhone 15 Pro只要7,900元起，遠傳昨日上午11時率先開放線上預約登記活動仍持續進行，只要參與線上預約登記，後續在網路門市申辦最新iPhone 15搭配5G方案，有機會抽中定價58,900元的頂規iPhone 15 Pro Max(1TB)。

遠傳表示，預約登記人氣旺，預期銷量將較去年成長至少三成，對於仍在觀望的果粉，遠傳線上預約登記活動持續開放，另外，9月15日20:00空機預購限量開跑。

為答謝果粉忠誠支持，遠傳除開放預約登記外，也提前公布iPhone 15資費，申辦月付1599元指定資費，除享遠傳5G飆網，還能將iPhone 15(128GB)0元帶回，iPhone 15 Pro最低只要7,900元起。

遠傳貼心回饋用戶，VIP用戶續約最高更可折5,000元；同時響應環保，用戶持舊機換iPhone 15系列新機，再享加碼1,000元折扣。於遠傳門市使用friDay聯名卡結帳，還可再賺最高8%回饋。

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