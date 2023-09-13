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折疊手機市場今年滲透率約1.6% 2027年有機會突破5%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
圖為三星日前發表新一代摺疊手機Galaxy Z Fold 5與Galaxy Z Flip 5及其他新品，提供現場觀眾搶先體驗。美聯社
圖為三星日前發表新一代摺疊手機Galaxy Z Fold 5與Galaxy Z Flip 5及其他新品，提供現場觀眾搶先體驗。美聯社

據 TrendForce 研究顯示，預估2023年的折疊手機出貨量約為1,830萬，年增43%，占今年智慧型手機市場僅1.6%。2024年出貨量則預期再成長38%，約2,520萬支，占比小幅擴大至2.2%。若以中長期來看，TrendForce 認為，折疊手機市場持續擴大勢在必行，2027年出貨量有機會達到7,000萬支，占智慧型手機市場約5%。

TrendForce 認為，折疊手機市場規模擴大主要是仰賴零組件成本降低，以及中國品牌的擴大布局，零組件方面，若面板及鉸鏈成本有機會減少，將能決定折疊手機零售價未來能否穩定朝向1,000美元以下定價，藉此吸引並提升消費者購買意願。

品牌方面，今年三星折疊手機仍居首位，出貨量預估將成長至1,250萬支，但在折疊手機市占率卻從2022年的82%降至68%，主要是其他中國品牌的折疊手機數量正在快速成長。排名第二的是華為（Huawei），預計今年折疊手機出貨量預估約250萬支，市占率約14%。接續為OPPO、小米（Xiaomi），市占率分別為5%及4%，其他品牌市占率均4%以下。

TrendForce 表示，由於過去幾年受到疫情影響，中國品牌的折疊手機販售區域大多以中國市場為主，並沒有積極出海。若未來中國品牌折疊手機的海外銷售策略轉趨積極，有望刺激整體折疊手機市場加速成長。

蘋果（Apple）動向又是另一隱藏關鍵，截至目前，蘋果對於折疊手機興趣缺缺，這對於提振折疊手機買氣的確是負面因素。不過蘋果一向對於產品的使用者體驗有其堅持，由於折疊手機在面板平整度、絞鍊設計仍有不足，應是蘋果遲遲不願跨入折疊手機領域的原因之一。不過，對中大尺寸產品而言，維持摺疊面板平整性的難度較小尺寸產品低，不排除未來蘋果在摺疊類產品上將直接朝向中尺寸的筆電或平板電腦發展。

折疊手機 蘋果

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