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台灣大： iPhone 15規格大躍進 看好銷量較上一代成長至少1成

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
今年iPhone 15系列迎來多項創新，全系列機款均加入「動態島」、改為USB-C充電接頭，相機鏡頭亦有感升級。圖／台灣大哥大提供
今年iPhone 15系列迎來多項創新，全系列機款均加入「動態島」、改為USB-C充電接頭，相機鏡頭亦有感升級。圖／台灣大哥大提供

台灣大哥大宣布，9月15日晚上8點起，myfone門市、myfone網路門市開放預購 iPhone 15 系列，台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，以往果粉換機最常見頻率是「N-2」，亦即2年約期到了就換新機，因iPhone 15全機款加入「動態島」等亮點，看好不只帶動「N-2」果粉換機，也可能吸引iPhone 14或iPhone 14 Plus 用戶升級，預估iPhone 15系列銷售量較上一代成長至少1成。

今年iPhone 15系列迎來多項創新，全系列機款均加入「動態島」、改為USB-C充電接頭，相機鏡頭亦有感升級，如iPhone 15 Pro Max鏡頭設計120公釐的5倍望遠相機，擁有iPhone歷來最長的光學變焦範圍，iPhone 15 Pro系列也將在影片拍攝加入全新功能，可為Apple Vision Pro錄製空間影片，使用者將能以3D效果捕捉珍貴時刻，未來將以Vision Pro做為完美體驗載具進行觀賞。

Apple今發表6.1 吋iPhone 15 、6.7吋 iPhone 15 Plus 、6.1吋 iPhone 15 Pro 與6.7吋 iPhone 15 Pro Max ，全系列機款均加入「動態島」，原有的 Lightening充電接頭也更換為USB-C。iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max首度配備3nm製程的A17 Pro晶片，是首款採用航太等級鈦金屬設計的iPhone，更是歷來最輕盈的Pro機型，靜音鍵改採按壓式的動作按鈕，單按可指定功能，長按則回到靜音切換，讓快捷使用體驗更多元，iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max有黑色鈦金屬、白色鈦金屬、藍色鈦金屬、原色鈦金屬色等4種顏色。

iPhone 15 和iPhone 15 Plus 則配備A16仿生晶片，相機升級為4800萬主鏡頭，大幅提升拍攝解析度與成像能力。機身顏色方面， iPhone 15 和 15 Plus 有黑色、藍色、綠色、黃色、粉紅色等5種顏色。

另外，蘋果也同步發表全新Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2，9月22日開賣。Apple Watch Series 9 是Apple史上第一款實踐100%碳中和的產品，配備S9 SiP晶片強化運算速度，螢幕最大亮度也提升至上一代的兩倍，並加入手勢運用，用戶忙到空不出手時，只要將食指與拇指，雙指互點兩下，就能接聽電話、開啟通知、播放和暫停音樂等，輕鬆好用。頂級規格、表面尺寸最大的Apple Watch Ultra 2則有堅固的鈦金屬表殼、精準的雙頻 GPS，開啟低耗電模式最長可達72小時的電池續航力，提供戶外極限運動者使用。

iPhone iPhone 15 Apple

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