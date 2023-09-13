英特爾發表Thunderbolt 5 開啟全新高速傳輸篇章

英特爾12日發表Thunderbolt 5，除了維持雙向80Gbs通道外，也可透過調撥其他通道支援，最高可支援至120Gbps，為目前Thunderbolt 4傳輸速度的３倍，迎合需要更高傳輸頻寬，多螢幕外接使用需求的遊戲玩家或設計師等專業工作者。

新的Thunderbolt 5支援USB 4 v2及PCIe Gen4，並相容於Thunderbolt 4與３。在顯示頻寬方面，支援4條40Gbps頻寬線路，在一般使用情形下，以各２條頻寬線路，提供80Gbps雙向傳輸速度，當需要更高傳輸速度時，啟動Bandwidth Boost，調配3條頻寬線路支援至最高120Gbps單向傳輸，接收端以單一頻寬線路支援40Gbps。

目前的Thunderbolt 4支援40Gbps，可外接2個4K 60Hz螢幕，而Thunderbolt 5在Full HD模式下可顯示 540Hz，可支援多個8K螢幕，或是外接3個4K的144Hz螢幕，相較於DP2.1的80Gbps，Thunderbolt 5提供高於50%的速度。

因英特爾目前Thunderbolt 4功能已整合至CPU，Thunderbolt 5則是採用代號為Barlow Ridge的獨立控制晶片，英特爾預估將在2024年看到採用新規格的PC及周邊配件推出。且因Thunderbolt 5沒有整合進CPU內，開放其他晶片業者也可透過取得英特爾援權或認證，設計用於非英特爾CPU的裝置。

根據英特爾公布的資訊，在資料傳輸量方面，Thunderbolt 4可支援PCIe 32Gbps，Thunderbolt 5可達到PCIe 64Gbps，為Thunderbolt 4的２倍，PCI Express資料傳輸上，可以更快的速度支援外接SSD儲存裝置。

Thunderbolt 5相容於Thunderbolt 4、Thunderbolt 3、USB 4、USB 3及DP2.1，英特爾預期在更快的Thunderbolt 5發表後，未來將會和現有的Thunderbolt 4，依照主流市場、辦公室生產力、工作站用戶、創作者及遊戲玩家並存於市場。

另外，Thunderbolt 5在PC供電方面，最高可達到240瓦，能夠支援更高供電需求的運算產品，行動裝置則提供15瓦供電。

英特爾表示，對於Thunderbolt與USB間的差異，目前USB 4雖可依不同的傳輸量要求，選擇僅支援20Gbps傳輸，或提高至40Gbps、80Gpbs或是最高的120Gbps，滿足更高頻寬的影像密集傳輸需求，但Thunderbolt 5則是一次到位，透過雙向四通道，每通道傳輸量40Gbs，等於直接提供80Gbs的傳輸規格，並可透過動態調配另一通道支援，最高傳輸頻導可增至120Gbps，開啟全新的高速傳輸時代。

udn討論區