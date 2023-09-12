明基佳世達首度開辦育兒津貼補助 每胎最高可領18萬

明基佳世達集團致力提供完善的照顧與各項福利措施，從懷孕就開始追加安心生放心養照顧方案，包括加碼有薪產檢假、陪產檢及陪產假至8天；首度開辦0到6歲育兒津貼方案，每胎最高補助18萬元，今年將發出超過千萬元津貼。

明基佳世達集團總經理黃漢州表示，明基佳世達秉持幸福職場的宗旨，除原有的結婚禮金、生育賀禮等，今年首度推出多項新福利，包括優於勞基法的有薪產檢假、陪產檢及陪產假，開辦育兒津貼方案等，都是希望同仁安心成家、放心顧家，減輕育兒負擔，持續打造幸福企業文化。

今年新增的福利方案中，明基（4116）和佳世達（2352）員工不限男、女，皆可申請0到6歲育兒津貼方案，每胎每半年補助1.5萬元，一年補助3萬元，相當於每位寶寶最高可領18萬元補助，且每位同仁不限補助1名寶寶，例如6歲以下的三寶爸媽一年可領9萬元。方案推出後，至8月底已受理近850件育兒津貼申請，首年累計補助超過千萬元。

此外，今年暑假更首度舉辦 QKids 暑期夏令營，共有60位員工子女，化作小小明基佳世達人，體驗爸媽的一日工作生活圈，透過公司產品的趣味互動課程，讓 QKids 了解爸媽的工作日常，促進親子間的緊密關係。

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