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聯想台灣舉行通路展望大會 鎖定AI商機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
聯想邀請70家跨領域夥伴共同討論科技創新，並致力於打造全方位解決方案，助力台灣企業邁向數位轉型。圖為Lenovo Taiwan總經理林祺斌。聯想／提供
聯想邀請70家跨領域夥伴共同討論科技創新，並致力於打造全方位解決方案，助力台灣企業邁向數位轉型。圖為Lenovo Taiwan總經理林祺斌。聯想／提供

聯想（Lenovo）今（8）日舉辦2023 Lenovo TW Accelerate通路展望大會，邀請超過70家跨領域夥伴共同探討科技創新，攜手超微（AMD）、 台灣微軟及輝達（NVIDIA），鎖定AI人工智慧熱門議題，共創科技生態圈，並展現Lenovo在企業解決方案、邊緣運算至雲端應用、綠色科技等成果，強化Lenovo與夥伴間的合作，攜手推動台灣產業的創新前行。

Lenovo作為全球個人電腦領導品牌，持續為企業及終端消費者推出高品質的硬體設備，然而隨著科技日益智慧化與高度整合，Lenovo踏上「以服務為導向」的轉型之路，銷售硬體裝置的同時，綁定具有高附加價值的軟體服務，成為整合式解決方案供應商。

以近期掀起熱潮的AI人工智慧為例，透過機器學習可大幅優化企業營運流程，因此最新研究指出，高達43%的企業資訊長認為部署AI人工智慧是當務之急，同時約有九成 （87%）的員工認為 AI 能有效協助他們維持生產力。

Lenovo ThinkEdge邊緣運算伺服器便是AI技術的第一步，透過蒐集即時資料結合AI軟體分析，Lenovo的服務如今已經成功運用在智慧城市發展、零售及廠房管理等領域。

舉例來說，Lenovo在西班牙巴塞隆納街頭設置邊緣運算設備，有效串聯車輛、基礎設施和行人，並可即時分享資訊、控制紅綠燈、降低車輛耗能，助城市減少空污並減少交通問題。

此外，邊緣運算還可以提供旅遊資訊，讓巴塞隆納的遊客服務更加完整。Lenovo Edge AI伺服器也在美國連鎖超市Kroger協助監控自助結帳異常，可同時處理 20 個高解析度攝影機影像的 Lenovo AI 伺服器能即時處理影像數據，若有商品未被正確掃描，系統會在結帳螢幕跳出善意提醒，遠端解決問題。

混合辦公模式已成主流，許多企業正在尋求符合業務需求的客製化IT解決方案。為此Lenovo SSG方案服務業務集團推出全新「數位化辦公解決方案Digital Workspace Solutions（DWS）」，結合多種智慧工具與系統，提供專屬的數位化辦公建議服務和技術支援，以此提升安全性、工作效率與員工滿意度，協助企業管理層達成重要績效表現，滿足現代工作領域以及未來商務的需求。

Lenovo以員工需求為考量，結合其豐富的產品組合與完整的端對端服務，數位化辦公解決方案（DWS）可應用至所有 IT 環境和處於不同轉型階段的企業，並包含六大關鍵服務，數位化辦公建議服務、個人化技術配置、協作與生產力、終端統一管理、新一代員工服務支援平台（Service desk）以及安全性。

網路安全作為企業資訊長認為當前最迫切需要處理的任務，因此Lenovo在通路展望大會現場展出了旗下的ThinkShield資安解決方案，搭配UEM 統一端點管理解決方案，呈現Lenovo如何為企業量身打造、建置完整的辦公環境，滿足對端點資訊安全的需求，進一步增強品牌競爭優勢。

此次通路展望大會邀請到AI新創夥伴分享科技生態圈在AI時代的策略佈局；更是在現場攤位呈現了ThinkEdge 邊緣運算全系列產品並攜手ISV（獨立軟體供應商）展出台灣AI新創的視覺運算技術與數據應用，提供現場夥伴獨特的互動體驗。

同時，現場也展示Lenovo商用家用全新系列筆電、全新Aston Martin聯名工作站等創新硬體，以及最新的Motorola摺疊新機。ESG方面，本次通路展望大會Lenovo展示了相關的目標以及成果。

Lenovo AI 軟體

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