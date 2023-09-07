中華資安調查：四成以上用戶「一組帳密」走遍各網站

中華電信集團旗下資安專業服務業務的中華資安國際近日公布2023年消費者資安年度調查報告，消費者平均一天花6.2小時上網使用即時通訊軟體、收發電子郵件、網路購物等，擔心個資外洩是多數人最大的資安痛點，也擔心個人帳號密碼被盜用。

中華資安國際調查發現，逾六成受訪者使用免費防毒軟體(60.1%)，但須注意免費防毒軟體可能置入廣告、蒐集客戶個資，也可能是惡意程式偽裝而成，中華資安國際建議，在安裝軟體前務必確認該軟體所需要的功能授權是否超出合理範圍，再決定是否安裝該軟體。例如想要存取通訊錄，就可能是惡意程式偽裝。

近年受駭事件頻傳，民眾對於資訊安全有所認識。調查顯示有超過七成五的受訪者不使用個資作為密碼(75.8%)，有超過七成受訪者使用密碼外的第二驗證機制(70.7%)，中華資安國際提醒，除了千萬不要使用弱密碼，也應該定期更換密碼，在常使用的幾個網站「不要使用相同的密碼」，以免特定網站個資外洩後，駭客可以在所有網站「撞庫攻擊」，造成用戶的損失。

近七成受訪者自評對資訊安全有良好認知並落實於生活中，但「言行不一」。例如，超過四成受訪者會在不同網站都使用同一組帳號密碼(42.4%)、不到三成會定期更換密碼(26.6%)、超過四成五的受訪者電腦使用中途要離開不會鎖定螢幕(47.2%)等，有可能讓駭客有機可乘。