KYC未落實 NCC再重罰海峽電信

詐騙猖獗，海峽電信因未落實客戶風險管理（KYC），國家通訊傳播委員會（NCC）先前輕罰卅萬元，引起輿論譁然，行政院副院長鄭文燦認為「應重罰」。NCC昨宣布，海峽電信對七家企業客戶未落實KYC，開罰四四五萬元；海峽電信在五月廿七日停業後仍使用API（應用程式介面）開通門號，而這些門號屬於中華電信，會再釐清中華電信是否有權責。

由於海峽電信邱姓實際負責人涉嫌勾結詐騙集團，讓詐團設立的水果行以企業申辦方式濫發門號，甚至教詐團定期換人頭規避稽查，導致六一一名民眾遭詐、損失逾三二二二萬元，桃園地檢署昨偵結，依幫助詐欺等罪嫌起訴邱男等人，並向法院求處重判廿年。

至於為何NCC前一次只罰卅萬元，昨天卻重罰四四五萬元？NCC發言人翁柏宗說，因為上次未落實KYC的是「個別用戶」，這一次則是「企業客戶」，這七家企業用戶總共有八三五○個門號未落實KYC，因此才會重罰。

海峽電信屬於二類電信事業，在今年五月廿七日執照屆期後已然歇業；然而，海峽電信營業時的門號，由中華電信核配，當時中華電信共核配了三萬門號，除了兩萬一千門未使用的門號停用之外，剩餘門號NCC已請中華電信，針對涉詐門號斷話與未涉詐門號權益進行保護處理。

NCC在行政調查過程發現，海峽電信在執照屆期後，仍透過中華電信API軟體開通核配門號。翁柏宗說，仍在調查海峽電信在執照屆期之後所開通的門號，是否涉及電信詐騙，這部分也將針對中華電信進行調查，若涉及內控疏失，將對相關人員進行議處。