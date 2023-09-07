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晶片荒 劉德音：產能1年半後趕上

聯合報／ 記者簡永祥鍾張涵／台北報導
台積電董事長劉德音昨天出席國際半導體展大師論壇發表演講，表示半導體技術發展已抵達隧道的出口，「隧道以外有更多可能性，我們不再受隧道的束縛」。記者曾吉松／攝影
台積電董事長劉德音昨天出席國際半導體展大師論壇發表演講，表示半導體技術發展已抵達隧道的出口，「隧道以外有更多可能性，我們不再受隧道的束縛」。記者曾吉松／攝影

台積電董事長劉德音昨天表示，半導體技術發展「已抵達隧道的出口，隧道以外有更多可能性，我們不再受隧道的束縛」。而針對台積電美國設廠的進度，劉德音說，這項計畫獲得當地政府在內的支持，過去幾個月也取得很大進展，「大家拭目以待，我們一定會把這個做得很成功」。

而最近生成式AI造成晶片短缺，劉德音說，並非台積電製程產能不足，而是CoWoS產能突然增加，增幅為往常的三倍之多，短期內台積電仍盡量支持，但不可能一下子擠出產能。劉德音預估，台積電產能大約一年半後就會趕上客戶需求，他認為塞爆產能應是短期現象。

針對軟銀集團旗下的晶片設計公司安謀（Arm）計畫透過首次公開發行股票（IPO）籌資，劉德音昨也首度鬆口表示，正評估是否成為安謀的基石投資人，預計這一、兩周會有決定。他說，Arm是半導體生態系的重要一環，台積電希望Arm上市成功。

SEMICON Taiwan 2023國際半導體展昨天開展，劉德音出席大師論壇專題演講會。他在演說中提到，AI為人類的生活和工作帶來重大改變，也為半導體產業帶來龐大的商機。他認為，接下來十年，AI應用於許多實際任務，例如臉部辨識、語言翻譯、電影和商品推薦。再接下來的十年，AI進步到另一個層次，能夠「匯整合成知識」。生成式AI，例如 ChatGPT可以創作詩詞及藝術品、診斷疾病、撰寫報告和電腦代碼，甚至可以設計出與人類打造的積體電路相媲美的相似產品。

劉德音說，過去五十年半導體技術發展就像走在隧道裡，前方有明確的道路，如今已抵達隧道的出口，隧道以外有更多可能性。他解釋，所謂明確的道路，是指每個人都知道要縮小電晶體，讓電晶體數量增加，如今這條隧道感覺要走出了，卻又走入另一個由3D IC先進封裝帶來的更複雜且充滿挑戰的隧道，將帶給半導體產業更多無限想像空間及發展的可能。

在被問到台積電美國廠相關問題時，劉德音指出，台積美國亞利桑納州廠是一個學習的過程，台積電獲得當地非常大的支持，對美國廠並不擔心。在美國第一個規模如此大的投資案，當然會遇到一些小阻力，但過去五個月的進步非常驚人，他相信這是個成功的計畫，特別有亞利桑納州及當地政府、當地社群、議員及媒體支持，「我很確定這會成功，所以完全不需要擔心」。

至於赴德國投資十二吋晶圓廠，劉德音說，相關的投資案及補助，台積電還在跟德國政府及歐盟申請，目前進展相當順利，但整個進程還是得由德國政府決定。至於格羅方德批評德國政府給台積電的補助不公平，劉德音說，有關補助方向交給歐盟相關機構決定，台積電會接受所有建議。

台積電 半導體 美國

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