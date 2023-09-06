台積電董座劉德音：投資Arm將在1、2周內決定

安謀（Arm）啟動公開上市程序，根據國外媒體報導，安謀的客戶蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）及超微（AMD）已同意投資。台積電董事長劉德音下午應邀出席國際半導體展大師論壇，也首度鬆口正評估是否成為安謀的基石投資人，預計這1、2周會有決定。劉德音說Arm是半導體生態系的重要一環，台積電希望Arm上市成功。

劉德音也針對赴德國設立晶圓廠表示，台積電將會與三個投資夥伴合夥博世（Robert Bosch GmbH）、英飛凌（Infineon）和恩智浦（NXP）一起投資，目前沒有進一步資訊可分享。

至於是否擔心德國會和美國同樣面臨人才缺乏問題，劉德音說，「沒有這樣的疑慮」。劉德音甚至進一步強調即使是在美國，也沒有人力短缺 的問題。他強調，亞利桑那廠是台積電3年前決定在美國嘗試投資首座大規模的晶圓廠，當然一開始會有一些學習曲線。以這麼大規模的計畫在一個全新環境，都有需要值得學習的地方。

劉德音表示，過去5個月有很好的進展，相信將會是一個很成功的專案，尤其在當地有相當好支持。如果看當地媒體報導，會知道台積電受到來自亞利桑那州政府、鳳凰城市政府，參議員以及當地學校的強力協助，不需要擔憂這個計畫不會成功。