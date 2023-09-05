手機上網惡意連結破百萬 趨勢科技中華電信推資安方案

2023上半年網路詐騙事件頻傳，根據全球網路資安解決方案業者趨勢科技在台灣的偵測統計數據，來自手機的惡意連結數量飆破130萬筆，相較於去年同期的80多萬大幅增加近60 %，以網路釣魚、網路購物和網路交友最為橫行，偵測數量高居前三名，同時網路犯罪集團亦利用如ChatGPT、AI時下熱門議題行騙，手機上網陷阱氾濫成災。

趨勢科技今天也宣布攜手中華電信推出「行動安全防護」方案，針對個人及家庭用戶提供防範詐騙網站、惡意程式及Wi-Fi安全檢查、安心網購交易等功能。即日起至12月31日，到中華電信網路或實體門市申辦，單台版每月只要99元，月繳綁年約享9折優惠，可提供三台版的跨平台方案供選購，用戶可同時安裝於手機、平板、電腦等多台裝置做更全面防護。

根據趨勢科技統計，2023上半年三大行動裝置資安威脅以網路釣魚居冠，其次是網路購物陷阱，網路交友詐騙排第三。

趨勢科技統計，2023上半年偵測到惡意連結以「網路釣魚」數量高居第一，手法是透過假冒知名企業官網的網址或網頁外觀，甚至利用熱搜關鍵字做為釣餌來降低使用者戒心。部分犯罪組織會透過投放廣告，讓假網站搜尋排序超越真正的官方網站，誤導習慣點擊搜尋排名較前的使用者。

趨勢科技觀察，除了針對買家行騙外，今年上半年購物平台亦出現大量鎖定賣家的詐騙案例，手法包含佯裝買家私訊或是假冒官方系統寄送虛假通知給賣家，誘使賣家付費騙取金錢。面對網購無論是買賣雙方都不能掉以輕心。

「網路交友」持續猖獗橫行，趨勢科技觀察2023上半年台灣依然頻繁發生交友受騙案例，手法包括透過盜用照片來獲取被害者信任並傳送惡意連結，藉由話術誘導點擊惡意網址、教唆投資或用花言巧語借款騙財。

此外，2023上半年ChatGPT的爆紅也使得AI應用成為最熱門話題，假ChatGPT應用程式和釣魚網站隨之頻繁出現在社群和搜尋引擎並透過廣告投放提高能見度，不慎點擊連結將可能被引導至惡意網站，利用漏洞攻擊自動下載惡意軟體到行動裝置，使用者在無法覺察的情況下可能失去重要個資甚至被盜刷金融卡。趨勢科技提醒民眾，駭客手法日新月異，利用防毒軟體專業工具，可以幫助檢測和防止下載到惡意軟體，提升使用行動裝置時的安全性。