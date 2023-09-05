緯創「永續大展」線上啟動 聚焦三大公益落實善循環

緯創（3231）今（5）日宣布，將以「搖滾我鄉」、「共好台灣」2大主題，盛大打造一場線上展，除將分享緯創如何建構企業永續的藍圖，為台灣實現生態之美、社會之善與治理之真，也邀請大家一起響應善的循環，讓台灣未來更好。對此，展現緯創數十年的堅持，秉持創新而永續的精神，來替地方做好ESG，期盼大家莫忘初衷持續成長。

據了解，緯創自 2001 年成立以來，秉持利他經營哲學，以運用科技改善人類生活及提升環境品質為目標，積極實踐「創新而永續」願景，深信永續經營的基石是與社會更緊密的結合，而社會參與是最佳落實行動。為善盡企業對友善環境及社會責任的承諾，訂定緯創公益活動管理準則，聚焦環境暨人文二大方向，同時展開自然資本、人文公益和科技素養三大公益主軸。

此外，緯創指出，公司長期專注於科技素養、科技創新和人才培育的推動，代表性做法包括育成優質新創團隊和提倡國內校企聯合組成之GOLF 學用接軌聯盟。而吧旗下人文基金會呼應永續核心價值，2010 年成立以來致力於促進人與自然之平衡與和諧，為環境與生態之保護及提升人文價值而努力，長期投入環境保護、棲地認養、環境教育、人文提升、教育關注及服務實踐。