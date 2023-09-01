中華電信Hami Video兒童動漫 暑期點閱成長逾三成

暑假進入尾聲，MOD、Hami Video影劇館+公布暑期收視榜單，基努李維「捍衛任務4」在中華電信獨家搶先上架並一舉稱霸雙平台暑期電影收視冠軍，榜單前十名就有四部為獨家搶先看電影，兒童動漫暑假收視表現也傳捷報，MOD及Hami Video兒童動漫暑期點閱次數突破1700萬次，Hami Video點閱相較上月同期成長逾三成，寫下收視佳績。

中華電信參與國內原創戲劇作品亦收穫滿滿，出品台劇「八尺門的辯護人」為雙平台暑期戲劇收視冠軍，首播後不僅衝上MOD、Hami Video戲劇排行榜第一，更帶動全台追劇熱潮、投資劇「我願意」日前入圍新加坡亞洲內容大獎最佳女主角等4項大獎，此兩部與中華電信投資大戲「牛車來去」皆躋身Hami Video歷年人氣戲劇排行榜前三名。

中華電信不僅打造影視娛樂平台，更以支持本土影視產業發展為己任，與公視、瀚草文創三強合製的投資劇「化外之醫」已於近期殺青，值得劇迷期待。

除持續推出各國精彩影劇，兒童動漫暑假收視表現也傳捷報，MOD及Hami Video兒童動漫暑期點閱次數突破1,700萬次，Hami Video點閱相較上月同期成長逾三成，寫下收視佳績。最受小朋友歡迎的是「汪汪隊立大功S」及「特別篇：救援騎士隊」，精選BBC Kids系列的「阿奇幼幼園S1」、「妙妙犬布麗S1」亦在榜上。

中華電信MOD、Hami Video影劇館+ 下半年繼續帶來多部獨家搶先看電影，包括：「MIT台灣誌」麥覺明導演歷時17年記錄台灣特有種生態電影「山椒魚來了」、嘻哈男神瘦子主演國片「速命道」、金馬影帝莫子儀最新國片「溟溟」等。9月起上架強檔台劇，包括吳慷仁主演親情家庭劇「有生之年」、簡嫚書主演女性成長劇「沒有你依然燦爛」、藍正龍與潛力童星阮柏皓「百味小廚神午餐爭霸戰」及邵雨薇、曹佑寧主演科幻愛情劇「火星上的維納斯」等眾多好戲。