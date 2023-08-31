M31 強攻 AI、車用市場有成 權利金強勁成長

雖然晶圓代工廠產能利用率下滑影響半導體矽智財（IP）供應商M31（6643）第2季營運表現，但M31強攻人工智慧（AI）及車用晶片市場有成，法人表示，IP已導入輝達及超微等AI運算 GPU 供應鏈，亦被英飛凌、意法、瑞薩等主要車用晶片大廠採用。法人看好權利金的強勁成長將帶動下半年逐季創高。

M31股價開盤以平盤開出，股價持續站在所有均線之上。三大法人昨日買賣超狀況幾乎沒有變動，小幅賣超5張，其中投信、自營商一共買超21張，投信更已經連續三個交易日買超。

M31針對近期熱門的AI領域布局有成，除了IP已被採用在先進製程、CoWoS 或 SoIC 等先進封裝等領域，包括22奈米成熟製程也成為AI應用主流之一，M31除了打進 GPU 供應鏈，也看好支援龐大資料傳輸的高速傳輸介面IP與邊緣運算相關IP等方案接單暢旺。

同時，M31在車用晶片領域早已成功擴大滲透率，據法人表示，包括英飛凌、意法、瑞薩、恩智浦等全球歐美日韓及中國一線等車用晶片大廠，均已導入M31的IP於晶片設計定案當中，M31在車用IP領域更具能見度且快速成長，下半年已有7奈米以下製程IP導入車用電子相關應用平台，將為營運增添新動能，對下半年營收逐季創高、全年營收續創新高深具信心。