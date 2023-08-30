MAYO鼎恒攜手台灣微軟、Oracle NetSuite策略結盟 預計明年申請創新板

MAYO鼎恒數位科技（6738）今（30）日舉辦10週年暨亞洲戰略夥伴結盟記者會，宣布與台灣微軟、Oracle NetSuite策略結盟，成為雙方各自在台灣的首家HR SaaS領域合作夥伴。董事長簡士評表示，力拚三年內台灣客戶數要達到現階段的三倍，從1500家增加到4500家，預計明年申請創新板上市。

台灣首家攜手雙科技巨頭，開創全球化企業管理體系在與微軟合作上，MAYO是微軟戰略夥伴團隊〔Strategic Partnership Team–Digital Native(SPT-DN)〕台灣首家HR SaaS合作夥伴。

SPT-DN計畫為邀請制的長期策略夥伴，在全亞洲僅挑選20家以內的企業，顯示微軟高度肯定MAYO於企業管理領域的成就，未來將結合彼此在技術、市場開發、夥伴關係等資源，深入東南亞，讓企業數位轉型遍地開花。

對此，台灣微軟總經理卞志祥表示：「過去10年來，MAYO和台灣微軟建立了深厚合作基礎。奠基在微軟Azure平台上，MAYO打造了完整的企業服務生態圈，成為微軟全球夥伴合作生態系的成功典範。期待透過雙方進一步合作，運用微軟豐富資源賦能MAYO進軍東南亞並邁向國際讓雲端科技進步再創高峰，為跨國企業打破分區管理的困境。」

MAYO客戶宏碁資訊與桂盟國際也出席活動分享。

宏碁資訊指出，為符合上市櫃公司對於內稽內控的要求，在2019年選購Apollo雲端人資系統提早布局人事管理，Apollo優勢在於可以配合集團整合人事出勤資料，又能單獨進行薪資結算，更重要的是符合集團對於資訊安全與穩定度要求，保障內部資料安全無疑慮，並幫助宏碁資訊在去年正式掛牌上櫃。

桂盟國際表示，選擇使用Apollo來達成全球協作並降低台灣、大陸、越南跨國管理的營運風險，看中的是真正深度合規的雲端系統能夠即時更新，避免地端系統需要大量客製與維護成本的困擾，而在使用Apollo之後也幫助桂盟國際提升300%結薪效率。

過去十年，MAYO在為客戶達成ESG目標上不遺餘力，透過雲端管理特性節省了2128萬張紙，高度相當於珠穆朗瑪峰的2.5倍，並藉由專業管理機制，協助客戶合法合規且有溫度的處理勞資關係、薪酬福利、招聘和職涯發展等問題。

簡士評指出，MAYO將持續深耕台灣市場，目標三年內客戶家數達到現階段的三倍，從現在約1500家增加到4500家，客戶包括製造業、餐飲業、資訊服務業、新創公司和外商等。