TrendForce 估明年 DRAM、NAND Flash 需求位元增13%及16%

TrendForce表示，預期2024年記憶體原廠對於DRAM與NAND Flash的減產策略仍將延續，尤以虧損嚴重的NAND Flash更為明確，因此預估DRAM及NAND Flash需求位元年成長率分別有13.0%及16.0%。

由於預期2024上半年消費性電子市場需求能見度仍不明朗，加上通用型伺服器的資本支出仍受到AI伺服器排擠而顯得相對需求疲弱，有鑑於2023年基期已低，加上部分記憶體產品價格已來到相對低點，因此TrendForce預估DRAM及NAND Flash需求位元仍有逾二位數的年成長率。

不過，儘管需求位元有回升，明年若要有效去化庫存，並回到供需平衡狀態，重點還是仰賴供應商對於產能有所節制，若供應商產能控制得宜，記憶體均價則有機會反彈。

從各類應用分析，PC方面，PC DRAM平均搭載容量年成長率約12.4%，主要是預期2024年隨著搭載Intel新CPU Meteor Lake機種的量產，基於該平台僅支援DDR5與LPDDR5的特點，將促使DDR5在2024下半年超越DDR4成為主流。

PC Client SSD的成長則不若PC DRAM，平均搭載容量年成長率預估僅約8%-10%。由於多數消費者的使用習慣逐漸轉向雲端作業，對配有大容量儲存空間的筆電需求漸少，即便1TB機種增加，512GB機種仍是消費主流。

此外，由於原廠透過大幅度減產維穩價格，一旦價格觸底反彈，PC OEM後續將迎來SSD成本上升，加上Windows作業系統針對1TB以上容量要提高授權金的夾擊，均不利於後續搭載容量成長。

伺服器方面，Server DRAM平均搭載容量年成長率預估可達17.3%，主要受惠於伺服器平台進入世代轉換、CSP部分業務對於CPU核心匹配RAM的仰賴度提升，以及AI伺服器算力負載量需求高等原因。

Enterprise SSD平搭載容量年成長率預估約14.7%，以CSP來看，隨著支援PCIe 5.0的處理器平台出貨放量，該OEM的庫存有望在明年初回歸正常，後續將提高8TB產品的採購。

至於伺服器品牌端，受惠NAND Flash價格大幅滑落，將持續推升16TB的搭載量，AI伺服器的幫助則不大。

智慧型手機方面，受全球經濟疲軟影響，預估2024年生產量年成長率僅約2.2%，TrendForce認為是拖累需求位元成長的主因。

受惠連續數季的記憶體價格下滑，開啟品牌在硬體上的競賽，因此預估2023年智慧型手機平均搭載容量年增14.3%，2024年由於Mobile DRAM平均銷售單價仍處於相對低點，預估將延續此態勢，全年單機搭載容量有機會再成長7.9%。

UFS及eMMC方面，影像儲存需求、5G滲透率提高等，均會帶動智慧型手機平均搭載容量提升，但在原廠減產以醞釀漲價的情況下，智慧型手機OEM的成本控管會更謹慎，2024年中低階機種1TB以上的規劃可能減少。

另一方面，由於QLC產品尚未獲得智慧型手機OEM青睞，也不利原廠透過低成本產品引導客戶升級容量。

2024年隨著智慧型手機容量基期越來越高，加上蘋果（Apple）暫無規劃高於1TB容量的iPhone機種，因此TrendForce預估，智慧型手機平均儲存容量年成長率約13.0%。