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華碩伺服器新品問世 搭載 NVIDIA L40S GPU 開放下單

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
華碩搭載輝達L40S GPU的全新伺服器，即日起開放下單。（擷取自華碩官網）
華碩搭載輝達L40S GPU的全新伺服器，即日起開放下單。（擷取自華碩官網）

華碩（2357）今（30）日正式宣布，旗下搭載最新 NVIDIA ® L40S GPU 的 ESC8000 和 ESC4000 伺服器，即起開放下單，預估將大幅加快AI伺服器的供應速度。華碩透露，企業為轉型衝刺生成式AI佈局，往往需部署更大規模的計算資源，而這次推出配備八個及四個 L40S GPU 的伺服器，不僅可增進訓練、微調和推論工作負載，還能憑藉超強性能來構建AI模型。

華碩指出，公司身為全球屈指可數的 NVIDIA OVX 伺服器系統廠商，自行研發的創新 LLM 技術，更是市場上少數真正的全方位生成式AI解決方案，經驗豐富可靠，將為用戶帶來最佳化的相關知識與能力，有效帶動產業順利完成升級。

據了解，華碩內建 Intel ® Xeon ®處理器的 ESC8000-E11 / ESC4000-E11，以及採用 AMD EPYC™ 處理器的 ESC8000A-E12 / ESC4000A-E12 伺服器，至多可搭載八個 NVIDIA L40S GPU，能輕鬆滿足當今企業的計算基礎設施，以及數據中心所需的極致性能、可擴展性與穩定耐用性。

華碩指出，客戶選擇 L40S GPU 伺服器，可快速部署硬體解決方案，以更安全、優化的方式增加運行工作負載；而獨立的GPU和CPU氣流通道，加上儲存、網路上的靈活模組，也讓系統應用更多元彈性。另外，Ada Lovelace 架構的 NVIDIA L40S GPU，則是數據中心中功能最強大的通用 GPU，可為大型語言模型推論和訓練、圖形與影像處理帶來突破性的多工負載運算。

同時，作為多模態生成式AI首選平台，L40S GPU 將為下一代支持AI的音頻、語音、2D、視訊和3D應用程序提供完美動能，加上華碩獨家 LLM 技術，可從數據中學習、迭代生成精緻的3D模型、景觀和逼真紋理；設定參數後，設計師還能觀察AI提供的無數變化，節省寶貴時間、完善視覺藝術，或協助非專業工作者直覺操作3D元素，加速實現創意與想法。

GPU AI

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