網傳華碩 Zenfone 手機產線將停產 公司今緊急回應

市場謠傳華碩（2357）有意將旗下手機品牌「Zenfone」之系列產品線進行停產，而今年7月推出的旗艦機Zenfone 10將成為該系列的最後一代；對此，華碩今（29）日一早緊急發出聲明闢謠，並嚴正重申停產消息純屬謠言、絕非事實，請大家切勿聽信謠言。

華碩強調，公司一直以來，針對「手機事業」及客戶有著深遠的承諾，如同第二季法說會所闡述，未來華碩將持續ROG及Zenfone兩大產品線，請市場投資人耐心等待，敬請期待公司2024年的新品陣容。

據了解，Zenfone 10是華碩今年第二款智慧手機，今年4月華碩已推出新一代電競手機ROG Phone 7 ，而Zenfone 10擁有輕巧5.9吋黃金握感機身，並具有六軸防手震Hybrid雲台2.0整合智慧防手震技術，透過三維度空間自動校正與陀螺儀偵測，動態調整畫面，行進間單手錄影，畫面穩定細膩、可視範圍更廣。

此外，Zenfone 10還採用高通Snapdragon 8 Gen2處理器，最高支援16 GB LPDDR5X記憶體、512GB UFS 4.0快閃記憶體，頂尖效能成就高速運算與低功耗。螢幕更新率最高144Hz ，遊戲畫面精彩流暢。而該機已於今年6月在全台華碩專賣店/ASUS Store/電商平台/ASUS授權通路正式開賣。