台灣大MyMoji 為520位高中新生打造3D數位分身

台灣大哥大MyMoji攜手北市永春高中，首創為高中新生打造個人專屬3D數位分身，未來學生可透過3D數位分身，於永春高中「永春練功坊」VR虛擬空間，展示學習成果，建構數位學習歷程，開啟學子們對元宇宙的想像。

永春高中希望讓每位高一新鮮人擁有自己的數位代表形象，進而啟發對新科技的想像，因此推動數位虛擬分身建模計畫。

校長林春煌表示，永春高中持續推廣數位教育，並結合新興科技，以大規模數位建模，實踐科技教學的重要里程碑。校方將設計虛擬教室、實驗室或其他符合學習主題等虛擬場景，並將學生的學習成果如影像、文字、音訊、影片等，轉換成虛擬形式，學生可使用3D數位分身，在虛擬場景中展示學習成果，透過虛擬實境形式統整自己的作品，也將讓未來的大學端認識他們更具數位特質的多元面向能力。

台灣大MyMoji服務，360度由上至下環繞拍攝，只需站定3秒，一次性全身拍攝，30秒即可產出能動能跳的真人3D數位分身，除了能拍攝AR（擴增實境）影片，讓真人與分身虛實同框，還可結合動態Line / GIF 貼圖，享受個人化社群體驗。

MyMoji去年11月對外宣傳，用戶數累積至今年6月已破萬人，今年1月到8月用戶數年成長近160%，今年上半年MyMoji APP下載數更較去年同期年增1倍，虛擬分身貼圖數破5萬張製作，並開發600組以上主題貼圖供用戶選擇。