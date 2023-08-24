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蔡政府「資安即國安」睿控網安籲：借鏡美CISA集中資源

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
全球工業物聯網資安領導廠商TXOne Networks全球行銷副總許育誠指出，國家級駭客可能會利用複雜的攻擊手法，進行持續的入侵和間諜活動，以獲取機密信息、經濟情報、政治動向等重要資訊。圖／TXOne Networks提供。
全球工業物聯網資安領導廠商TXOne Networks全球行銷副總許育誠指出，國家級駭客可能會利用複雜的攻擊手法，進行持續的入侵和間諜活動，以獲取機密信息、經濟情報、政治動向等重要資訊。圖／TXOne Networks提供。

數位發展部成立將滿一周年，全球工業物聯網資安領導廠商TXOne Networks（睿控網安）全球行銷副總許育誠指出，數位發展部仍有三大功課尚待完成，一是面對資安攻擊的防禦、分析與分享，二是數位人才與資安面的培育。第三則建議數位發展部可參考類似美國CISA（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）的發展路徑，集中資源確保資安漏洞及時被發現和解決，從而提高整個國家的資安水平。

數位發展部未來應多帶領產業做哪些事情？

許育誠表示，可以從兩個面向觀察：在資安攻擊面，台灣作為全球經濟重要角色之一，資訊基礎設施的安全性尤其關鍵，這種重要地位使得台灣成為國家級駭客和網路犯罪者的主要目標。這些攻擊不僅對台灣自身的經濟穩定性和政治安全性構成威脅，還可能對整個亞太地區的穩定性產生連鎖影響，台灣的關鍵基礎設施、政府機關、製造業和金融業等不同產業，都扮演著維持區域穩定的重要角色，而這些產業都需要高度資訊安全保護。

許育誠說，這些攻擊事件雖然可能對台灣造成嚴重傷害，但同時也是一個重要學習機會。透過分析這些攻擊，台灣可以更深入了解攻擊者的策略和手法，並在未來的資安防護中進行改進，「數位發展部可以在此方面發揮重要作用，將資安事件納入數據分析，以便為業界提供有價值的防護建議。」

另一面向，就是台灣的資安能量。

許育誠指出，台灣擁有優秀的資安人才，這是一個不容忽視的資源。從歷年來的HITCON和最近在DEFCON CTF台灣TWN48榮獲第三名所取得成績來看，台灣的資安團隊在國際賽事中表現優異，證明他們的技術實力。然而，這些人才需要更多的機會和平台來展示他們的才華，「數位發展部可以在國際舞台上推廣台灣的資安人才，組織更多的賽事、研討會和合作項目，以便這些優秀的人才能夠更深入地參與資安領域的發展。」

此外，許育誠也建議數位發展部，引入類似美國CISA（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）的組織，專門針對關鍵基礎設施的資安漏洞通報流程進行訂定，這樣的組織可以集中資源，確保資安漏洞及時被發現和解決，從而提高整個國家的資安水平，維護關鍵基礎設施的穩定運行。

在地緣政治的複雜因素下，國家級駭客可能會針對台灣發動大規模的潛伏入侵，這將是近期資安面臨的重大挑戰，這種類型的攻擊具有高度專業性和隱蔽性，往往需要長時間的準備和計劃，並且在短期內很難被偵測出來。國家級駭客可能會利用複雜的攻擊手法，進行持續的入侵和間諜活動，以獲取機密信息、經濟情報、政治動向等重要資訊。

蔡政府強調「資安即國安」，在此威脅下，許育誠說，數位發展部應與資安業者及HITCON等資安專業團隊強化合作，共同應對潛伏入侵挑戰，合作內容包括預警與情報分享、威脅情報分析，並進行更多的資安研討會和培訓。

資安 駭客 中資

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