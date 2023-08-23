新漢攜英特爾及德商 推出全球首款x86協作型安全機器人

工業電腦廠新漢（8234）旗下新漢智能今（23）日於2023台北自動化工業大展中與Intel、德國先進伺服驅動和安全運動模組開發商Synapticon、以及德國最大研究機構Fraunhofer IWU共同宣布推出全球首款x86協作型安全機器人。新漢指出，目前已經接獲歐美日一些大廠客人專案。

這項由台美德三方結盟，歷時三年共同研究開發完成，並搭載業界最高階安全規格的協作型機器人，為機器人應用提供最高水平的安全性、功能性和可擴展性，滿足機器人應用的多元需求，同時象徵著協作型安全機器人領域中的重要創新突破。

隨著市場在數位轉型、綠色轉型的趨勢下，新漢智能積極參與產業雙轉型，今年以「綠色智造AI賦能工業物聯網解決方案」，展出三大子題及九大解決方案，分別為：AI賦能應用館、新世代機器人應用館、以及綠色智造數位轉型館，透過三大館九大應用，將品牌數十年的技術成果在各領域的實際應用，如半導體4.0流程自動化、AI自助旅館、綠色回收機器人等領域一併呈現。

新漢董事長林茂昌表示，從過去工業4.0談趨勢，到現在產業已走到數位轉型、綠色轉型的浪頭上，新漢早在2018年起便著手投入永續減碳的研究開發，今年可說是分水嶺，近日新漢智能將發表綠色智造解決方案的成果，協助企業在產業雙轉型的浪潮之中穩健前進。

英特爾公司業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧表示，英特爾長期以來致力於運用創新科技推動工業4.0的發展，並攜手生態系夥伴加速工廠、製造業實現數位轉型。此次合作運用整合於處理器中的Intel Safety Island（Intel SI）安全功能，協助廠商加速和簡化Functional Safety（FuSa）安全功能的開發和認證流程。透過主動偵測錯誤和進行控制，滿足在工業、交通運輸等領域中，越來越重要的人機互動應用的安全需求。

在全球少人化智慧製造與工廠數位轉型趨勢推動下，機器人協作應用已成為製造業不可或缺的重要資產，新漢智能旗下子公司創博致力於構建開放標準下的模塊化智能機器人控制和運動控制解決方案，於2020年與Intel啟動SCB100機器人功能安全平台，並於2021年起接受經濟部技術處交流指導，進行「次世代人機協作機械手臂之模組化安全控制系統開發計畫」。

此項台德科專計劃共歷時三年，結合了創博的SCB100機器人功能安全平台、Intel Safety Island安全功能、德國Synapticon的智能伺服驅動和安全運動模組、以及德國 Fraunhofer IWU 開發的 Dynasafe 動態3D視覺輔助安全區域監控系統，共同開發此款協作型安全機器人，以符合 ISO 10218-1、ISO 13849-1 規範，並達到Cat.3 PL=d（功能安全標準性能等級），再經由德國 TUV Rheinland的輔導與認證。

德國Synapticon CEO Nikolai 表示「Synapticon與創博合作推出的協作型安全機器人解決方案，基於創博的機器人安全控制器、Synapticon的關節型伺服驅動器、藉由EtherCAT FSoE指令，提供精準且安全的運動控制，其顛覆性的技術創新與全功能的整合，將定義真正的人機協作未來。」 此科專計畫完成不同技術領域的國際跨界整合，降低協作型機器人在安全應用的開發難度與縮短上市時程，使工廠建制安全防護的機器人應用日趨普及。

新漢智能總經理林弘洲表示，這次台美德三方結盟在機器人領域的這一重要合作，透過新漢智能、Intel和德國先進機器人夥伴的專業技術，不僅彰顯了跨國合作的力量，目標更是要為全球智慧製造與工廠數位轉型做出貢獻，這項全球首款x86協作型安全機器人解決方案的推出，相信將能為產業帶來更安全、更高效的生產環境，讓人類與機器協同作業，實現更卓越的產能與創新。