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華碩攻電競 現身德國科隆電玩展

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
2023德國科隆電玩展盛大登場，華碩旗下ROG玩家共和國自即日起一連兩天舉辦「Never Stop Gaming」活動。
2023德國科隆電玩展盛大登場，華碩旗下ROG玩家共和國自即日起一連兩天舉辦「Never Stop Gaming」活動。

2023德國科隆電玩展（Gamescom）今（23）日盛大登場，PC品牌大廠華碩（2357）旗下 ROG 玩家共和國自即日起一連兩天舉辦「Never Stop Gaming」活動，包括：新品發布會、產品展示、ROG Talk 與 ROG Party 等，遊戲玩家與 ROG 粉絲將可於現場搶先體驗升級版 Z790 主機板、OLED 電競螢幕，以及最新的 ROG X Evangelion 聯名系列商品，感受潮流電競領導品牌的無限魅力。

活動期間，華碩也推出 ROG Maximus Z790 Dark Hero、ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II 與 TUF Gaming Z790-Pro WiFi 主機板，不僅相容 Intel Core 第12代、第13 代和即將上市的次世代處理器，亦支援 PCIe 5.0、DDR5 記憶體，將為使用者帶來強大連線、效能調校、極致散熱，以及多項出色功能。

ROG Swift OLED PG32UCDM 為全球首款32吋4K OLED 電競螢幕，具備超快240Hz更新率及0.03 ms反應時間； QD-OLED 技術可提供1000尼特峰值亮度、傑出色彩效能、廣色域、出色對比度與優化的像素排列，讓文字更清晰易讀。特製散熱設計和石墨烯薄膜，可降低螢幕烙印風險，保護 OLED 面板。

ROG Rapture GT-BE98 Pro WiFi 7 是全球首款四頻 WiFi 7 電競路由器，擁有 WiFi 7 所帶來的各項優勢，支援320 MHz頻寬的6 GHz頻段，速度較前代 WiFi 6 快160%。而4K正交振幅調變則可提高資料傳輸封包量，加快20%峰值資料傳輸，達到30,000 Mbps的驚人速度。

全新 ROG X EVANGELION 聯名系列，以《新世紀福音戰士》中的「貳號機」、「明日香」做為設計靈感，採用經典紅、橙配色和豐富的主題視覺與圖騰，要讓所有 DIY 玩家、動漫愛好者同步感受 ROG 出色戰備，包括：ROG Maximus Hero 主機板、ROG Strix GeForce RTX 顯示卡、ROG Ryujin 一體式水冷散熱器、ROG Hyperion 電競機殼、顯示卡支架，以及多款電競周邊。

ROG 電競 WiFi

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