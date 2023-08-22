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二因素影響 集邦下修全年電視出貨至1.98億台

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

根據TrendForce調查顯示，今年電視面板價格2月開始起漲後，隨即進入中國618促銷備貨期，加上北美預估今年電視銷售維持3~4%成長動能，品牌為降低整機生產成本而現提前出貨，帶動第2季電視出貨季增7.6%，年增2.1%，合計上半年全球電視出貨量達9,004萬台，年減3.5%。

TrendForce指出，為維持電視面板漲勢，進入第3季面板廠仍選擇持續控產，反觀品牌為維持銷售動能，整機零售價漲幅無法反映電視面板價格上漲幅度，因此品牌在第3季開始瀕臨財務虧損的邊緣。

TrendForce表示，進入下半年國際品牌陸續為年底節慶促銷提高出貨外，中國雙11的備貨也將在9月底達高峰，預計會帶動第3季電視出貨季增11.9%，達5,224萬台，但仍較TrendForce先前預估出貨減少1.3%，顯示出面板價格持續上漲，品牌下半年勢必得收斂獲利較差產品。因此，預估今年全球電視出貨量將下修至1.98億台，年減1.5%。

今年面板廠為改善財務狀況，透過產能控管達到來為穩價格，加上從農曆年後，中國品牌便開始提高電視面板的採購量，推升近幾月電視面板價格持續上漲。今年6月底前55吋（含）以下電視面板價格已達獲利階段，第3季預期在10.5代線生產主力尺寸65吋和75吋也將開始獲利。

觀察今年50吋、55吋和65吋面板價格上漲幅度已超過5成，但品牌在北美地區零售價格不漲反降，意味著品牌獲利空間受到擠壓。據TrendForce調查，主要電視品牌第3季電視面板採購量雖然預期季增6.8%，但明顯較原先的計畫減少，隨著電視品牌的面板採購量於9月達高峰後，預估第4季採購量將進一步減少7.3%。因此謹慎控產仍是接下來維持電視面板價格的關鍵。

即便今年下半年通膨降溫，但總體經濟狀況仍不明朗，高階產品需求仍未見好轉，不論OLED或是8K電視銷售衰退幅度再次擴大。其中，預估今年OLED電視出貨量為544萬台，年減少19.3%。

其中，LG電子雖穩居OLED電視出貨龍頭，市占率卻縮減至53.6%；三星今年積極搶市，超越SONY列居第二名，市占率預估約17.1%；由於SONY近幾年產品重心聚焦在中高階機種，今年不論在LCD或是OLED電視出貨均面臨逆風，預估今年OLED電視市占率縮減至15.1%，退居第三名。8K電視因缺乏內容和價格昂貴，預估今年出貨將年減25.4%，僅達30萬台。

電視面板 OLED

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