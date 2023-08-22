中砂國際三大半導體廠訂單到手 9月開始拉高出貨動能

再生晶圓及鑽石碟廠中砂（1560）在今年上半年傳出成功拿下 IDM 大廠德州儀器（TI）訂單後，業界再度傳出，中砂下半年將再拿英特爾、美光及英飛凌等全球半導體大廠訂單，且9月將開始拉高出貨動能。

中砂在今年上半年成功拿下德州儀器大單後，推動再生及測試晶圓產能滿載，且進入下半年後，業界再度傳出，中砂又成功拿下英飛凌、美光等再生及測試晶圓訂單，預期9月將開始量產出貨。

不僅如此，英特爾同樣也尋求中砂合作。業界指出，中砂目前已經搶下英特爾在第4季的專案，屆時將開始放量出貨，替中砂未來營運動能打下成長基礎。法人指出，中砂將可望藉此填補晶圓代工廠平均產能滑落情況。

中砂公告7月合併營收達5.23億元、月成長0.73％，累計今年前7月合併營收為36.61億元、年減11.2％，寫下歷史同期次高。法人指出，中砂今年下半年營運雖然將受到景氣影響，表現將相對平淡，不過隨著 IDM 大廠訂單挹注，業績將有望開始逐步回溫。

中砂今日股價表現相對平穩，盤中漲幅超過1％，目前暫時站在5日線之上，在法人進出概況上，三大法人近期並沒有大動作買賣，昨（22）日僅小幅賣超37張。