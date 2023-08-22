紅鏈搶蘋單／台廠應變 強化非陸布局

紅色供應鏈步步進逼搶食蘋果訂單，台廠臨危不亂，透過強化非大陸布局扳回一城。以iPhone為例，各大廠規劃在印度生產，並快速擴產中；Macbook筆電也規劃在越南生產，顯示蘋果新增產能聚焦印度與越南，這才凸顯出在美中科技戰氛圍下，台系代工廠在蘋果供應鏈仍具優勢。

外資預估，蘋果規劃未來有25%的iPhone將在印度製造，從去年9月開始，消費者已經可以看到印度組裝的iPhone字樣。

蘋果執行長庫克也多次強調對印度市場的重視，並將其視為下一個促進蘋果成長的主要市場，甚至是最重要的市場之一。

可以預期，不論iPhone、AirPods與iPad，蘋果都有在印度生產的計畫，而印度組裝廠以鴻海規模最大，進入時間最早而且最久，受惠最大。

另外，越南已經成為僅次於中國大陸，鴻海第二大生產基地，並規劃生產iPad與MacBook筆電。

廣達在今年4月宣布赴越南設廠，視為拓展越南市場的首要據點，第一階段廠區初估達22.5公頃，最快明年下半年完工；此外，廣達已攜手當地政府簽署「電腦生產計畫協議」，外界看好，未來越南廠完工後將可支應蘋果MacBook組裝。

據了解，廣達旗下筆電產能仍以大陸重慶及上海占比最高，而組裝MacBook的重要據點，主要由上海廠與泰國廠支應；隨著美中貿易戰爆發，廣達逐步啟動產能移轉，越南也規劃以生產筆電為優先，雖然廣達筆電產能仍以大陸最大，但隨著市場變化與客戶需求，越南有望成為廣達在中國大陸以外最大筆電生產據點。