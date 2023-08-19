快訊

長條雷雨帶靠近台灣！10縣市發布豪雨特報 恐影響至晚間

46%國人不支持民進黨繼續執政 朱立倫「24字箴言」揭勝選契機

21歲網紅驚傳溺斃 知名歌手悲痛證實女兒離世

科思創研發成功PC塑料回收技術 將在德國建廠

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
科思創新開發的PC回收製程，所再生的PC塑料可用於車燈等高性能應用領域上。科思創提供／照
科思創新開發的PC回收製程，所再生的PC塑料可用於車燈等高性能應用領域上。科思創提供／照

德國材料製造商科思創宣布已成功開發創新的聚碳酸酯（Polycarbonate, PC）回收製程，該技術能將PC塑料被轉換回單體，該單體可作為替代性原材料再次被使用於生產過程。科思創表示，後續將投資數百萬歐元，在德國利物庫森建立PC回收試驗工廠。

科思創技術長戴思騰博士（Dr. Thorsten Dreier）表示，作為聚碳酸酯等塑料的製造商，我們需將廢棄塑料視為資源和替代性原材料，針對性地開發對應的回收解決方案，好讓終端產品在壽命結束時可充分進行重新利用。

科思創製程技術負責人Markus Dugal進一步解釋，新開發的PC回收製程是一種專為聚碳酸酯訂製的化學分解技術，可以回收預先分類過且含50%以上聚碳酸酯比例的廢塑料，目前已在多種含聚碳酸酯的混合廢塑料上驗證成功。透過這項化學分解技術，我們可以直接回收合成聚碳酸酯的前體，進而實現閉環（closed cycles）循環使用，整個回收過程非常永續。

科思創工程塑料事業部全球總裁王麗表示，這些經由回收而來、用於合成聚碳酸酯的單體無需進一步加工，便可以透過質量平衡法直接用於生產新的聚碳酸酯。並強調，再製後的回收PC塑料品質相當高，可應用在對安全、光學透明度或者美學有著特殊要求的汽車產業，以及日常生活中的各類消費電子產品上。

德國

延伸閱讀

品牌信心不足 歐洲消費者購買中國電動車意願低

歐盟市場 中國製造正取代德國製造

德國內閣批准大麻合法化 反對聲浪湧現

德軍撤離阿富汗兩年後 那些當地雇員怎麼樣了？

相關新聞

台積電美國廠導入首台EUV 供應商募2000人空缺

台積電美國亞利桑那州廠導入當地第一台極紫外光（EUV）設備，隨著建廠進入安裝先進及精密設備的關鍵階段，供應商持續招募，預...

大摩看旺AI 按讚台積、創意

人工智慧（AI）族群股價震盪，摩根士丹利證券發布報告指出，全球半導體營收下半年會復甦，但不會V型反彈。AI半導體前景看好...

世芯上修全年業績

當紅AI概念股、特殊應用IC（ASIC）設計服務廠世芯昨（18）日舉行法說會，受惠於美系雲端服務客戶AI晶片量產需求強勁...

應材財報靚 晶片業強心針

美國晶片設備製造商龍頭應用材料（Applied Materials）上季營收和獲利、以及本季財測都優於市場預期，預示晶片...

先進封裝火熱 助攻台鏈

美商半導體設備大廠應用材料公司財報報喜，上季營收獲利雙雙優於預期。本季財測高過華爾街預估值，市場指出，值得注意的是應材是...

大戶砸22億 買力致18%持股

散熱風扇廠力致昨（18）日在公開資訊觀測站揭露，股市大戶蕭漢森於8月9日至10日的兩天內，在集中市場取得合計該公司股票1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦