科思創研發成功PC塑料回收技術 將在德國建廠

德國材料製造商科思創宣布已成功開發創新的聚碳酸酯（Polycarbonate, PC）回收製程，該技術能將PC塑料被轉換回單體，該單體可作為替代性原材料再次被使用於生產過程。科思創表示，後續將投資數百萬歐元，在德國利物庫森建立PC回收試驗工廠。

科思創技術長戴思騰博士（Dr. Thorsten Dreier）表示，作為聚碳酸酯等塑料的製造商，我們需將廢棄塑料視為資源和替代性原材料，針對性地開發對應的回收解決方案，好讓終端產品在壽命結束時可充分進行重新利用。

科思創製程技術負責人Markus Dugal進一步解釋，新開發的PC回收製程是一種專為聚碳酸酯訂製的化學分解技術，可以回收預先分類過且含50%以上聚碳酸酯比例的廢塑料，目前已在多種含聚碳酸酯的混合廢塑料上驗證成功。透過這項化學分解技術，我們可以直接回收合成聚碳酸酯的前體，進而實現閉環（closed cycles）循環使用，整個回收過程非常永續。

科思創工程塑料事業部全球總裁王麗表示，這些經由回收而來、用於合成聚碳酸酯的單體無需進一步加工，便可以透過質量平衡法直接用於生產新的聚碳酸酯。並強調，再製後的回收PC塑料品質相當高，可應用在對安全、光學透明度或者美學有著特殊要求的汽車產業，以及日常生活中的各類消費電子產品上。