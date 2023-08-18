資策會與天文館簽署MOU 未來有更多數位學習與人文科技合作

財團法人資訊工業策進會數位教育研究所（資策會教研所）將於8月20日與臺北市立天文科學教育館（天文館）共同舉辦「星夢啟航：xLearn無課程學校太空探索日」，在2023「天鏡奇緣─太空望遠鏡」特展中，首次導入資策會設計的遊戲化學習指引平台「xLearn無課程學校」，將深奧的太空望遠鏡知識轉化成趣味的線上闖關遊戲，增加民眾太空知識學習的樂趣，數位學習展覽至10月15日，歡迎民眾前往體驗。資策會亦與天文館正式簽署合作備忘錄（MOU），未來將攜手進行更多的數位學習與人文科技合作。

資策會教研所結合知識與技術，與天文館所設計的「星夢啟航：xLearn無課程學校太空探索日」打造八大項任務關卡，以多元的線上問答機制豐富觀展體驗，不僅是一場學習盛宴，更是對未來學習方式的嶄新探索，有助於提升學習趣味性，希望可以藉此促進民眾的自主的學習力。

資策會教研所張育誠所長表示：「數位轉型不僅是技術的轉變，更是文化、知識與技術的新結合，學習不應該是一個被動的過程，而是主動、有趣且充滿挑戰的旅程，透過xLearn個人的學習歷程可以透過平台虛實結合，完整記錄累積個人成就。」這次活動正是資策會與天文館共同努力的成果，促進科技教育向下扎根，提升公眾對天文的認識和興趣。

天文館展示組陳俊良組長對此次合作表示高度肯定，認為透過數位轉型技術與資源，除了強化民眾對天文的知識和學習體驗，還有助於吸引更多人才投入天文領域的行列。而此次特展活動，也有不定期的天文館志工現場講解太空望遠鏡的原理和作用，特展內更詳盡介紹太空望遠鏡的發展歷程與最新天文發現，更將先進的太空科技引入展覽中，讓觀賞者可以透過VR、紅外線等互動展示實際體驗太空望遠鏡的威力。

值得一提的是，除此次的特展外，資策會與天文館簽署合作備忘錄（MOU），雙方未來將導入更多數位教育資源強化天文知識的推廣，創造更多元的跨領域合作為臺灣教育創新注入新活力。