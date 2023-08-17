快訊

晚間10:58嘉義新港規模4.0地震 嘉義縣市最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀察站／英特爾若轉攻先進製程 台積得警戒

聯合報／ 本報記者簡永祥

英特爾收購晶圓代工大廠高塔半導體破局，當初業界認為這項收購案將會對台廠成熟製程供應商聯電、世界先進及力積電構成潛在競爭威脅，如今因中國大陸卡關讓收購案破局，也等於讓台廠可鬆口氣。不過，英特爾衝刺晶圓代工的決心愈來愈強，反倒是台積電得提高警戒，注意英特爾是否將重心轉攻先進製程代工及後段封裝，搶食代工訂單力道加大。

英特爾預期因此得支付三點五三億美元分手費，這將繼環球晶收購矽創、邁凌收購慧榮，半導體第三宗收購案宣告破局，其中英特爾和環球晶，最後破局都因大陸卡關，顯示美中科技戰，不僅美國連環出招，透過種種技術和關鍵設備、人才和技術對陸加大管制，中方也會找任何理由反制美商指標企業，升高地緣政治風險。

高塔以成熟製程為主，從一微米到四十五奈米，橫跨絕大部分的成熟製程節點，因此去年二月英特爾宣布收購高塔後，多數分析師認為英特爾有強大財務奧援，將對聯電、世界先進及力積電帶來潛在威脅，主力在先進製程的台積電則不受影響，但當時三家台廠並不以為然，認為台廠有完整生態聚落的優勢。

英特爾收購高塔的動機，主要當時全球晶片荒，英特爾執行長基辛格提出IDM2.0，要藉成立晶圓代工服務（IFS），與英特爾在全球設廠相呼應，扮演穩定全球晶片供應重要角色，收購高塔正是補強晶圓代工事業及兼顧穩定全球晶片供應的關鍵布局一環。因美中科技角力，基辛格曾二度親往大陸，希望說服大陸監管機構核准收購案，終未能竟功，宣布放棄，原可能受威脅的台廠也可鬆口氣。

英特爾收購高塔破局，值得注意是英特爾後續是否將重心放在衝刺先進製程晶圓代工和先進封裝，稍早英特爾宣布已取得五家客戶先進製程晶片訂單代單，並計畫二○二五或二○二六年推出相當於台積電二奈米的Intel 18A先進製程代工服務，同時也加碼擴大先進封裝布局，台積電必須小心應對。

台積電 半導體 奈米

延伸閱讀

英特爾可擴充處理器投入商用 合作夥伴雲達入列

英特爾與新思科技合作 緊追晶圓一哥

跟拜登政府唱反調 英特爾在深圳建晶片創新中心

不甩拜登？英特爾在深圳設創新中心 聚焦AI、晶片

相關新聞

台積電成立2奈米One Team

台積電為站穩先進製程的領先地位，消息人士透露，內部已組成二奈米「One Team」任務編組，衝刺二奈米試產及量產，推動新...

觀察站／英特爾若轉攻先進製程 台積得警戒

英特爾收購晶圓代工大廠高塔半導體破局，當初業界認為這項收購案將會對台廠成熟製程供應商聯電、世界先進及力積電構成潛在競爭威...

美中科技戰砲灰 英特爾不併高塔了

美國晶片巨擘英特爾十六日宣布，由於無法及時獲得中國大陸監管當局批准，已終止原訂以五十四億美元（約台幣一千七百億元）收購全...

竹科X基地第一軟體大樓明年完工 15廠商搶進駐

新竹科學園區飽和，為達成「以軟扶硬」的永續目標，新竹科學園區X基地第一軟體大樓已完成鋼結構工程，預計明年5月完工。竹科管...

台積電不去美國…去日本就沒問題？「語言和文化」正讓台商付出哪些代價

台積電在美國設廠碰到很大阻礙，其中一個原因是當地勞工抗議，認為台積電員工搶了他們的工作。而美國前總統川普（Donald Trump）又火上加油...

承諾投資9億做節目 東森電視執行率不到3成…NCC憂跳票發函催促

東森電視在2018年由茂德建設董事長張高祥入主，但交易案附有14項承諾待履行，其中1項包含6年內要再投入9億元做節目，期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦