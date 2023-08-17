美中科技戰砲灰 英特爾不併高塔了

美國晶片巨擘英特爾十六日宣布，由於無法及時獲得中國大陸監管當局批准，已終止原訂以五十四億美元（約台幣一千七百億元）收購全球第七大晶圓代工廠以色列高塔半導體公司（Tower Semiconductor）計畫，可能使執行長基辛格強化晶圓代工事業努力受挫。紐時報導，大陸實質阻撓英特爾這項交易，這是美中商業關係緊張的最新跡象。

路透報導，英特爾先前自行設定期限，若收購案沒有在本月十五日期限前獲得中國大陸監管部門批准，英特爾將放棄該交易。因為英特爾和高塔在大陸的年營收都超過一點一七億美元，依規定併購案必須先取得大陸官方同意。英特爾十六日發表聲明，由於無法及時取得大陸當局批准，已和高塔同意終止協議，英特爾將支付三點五三億美元（約台幣一一二億元）終止費。

紐時指出，英特爾收購高塔失敗，可能讓深耕大陸的美企心驚。美中關係緊張，已讓美企愈來愈難在大陸營運。

這項併購案在二○二二年二月宣布，已獲美國和歐洲反托辣斯監管機構批准。但美中經濟關係緊張，科技業已成為主要戰場。美國從去年十月開始限制先進晶片和生產設備出口大陸，拜登政府上周還下令限制投資大陸部分科技產業，引發北京抨擊。外電報導，由於美中關係日益緊張，英特爾要得到批准並不容易，尤其是交易還涉及半導體的敏感領域。

高塔半導體在晶圓製造領域市占率較小，但擁有英特爾缺乏的專業知識和客戶群，在成熟製程相當活躍，也擁有博通等多家大客戶。

分析師指出，交易破局並不令人意外，但可能是英特爾晶圓代工的挫敗，「整體而言，就算有了高塔半導體，英特爾的晶圓代工也不輕鬆，現在可能證實更具挑戰」。

基辛格在宣布終止併購協議的聲明中說，將持續推動晶圓代工策略的各面向努力。