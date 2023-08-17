鴻海趕工iPhone 15 蘋鏈出貨 旺季鳴槍

蘋果iPhone 15系列新機問世倒數一個月，最大代工廠鴻海擴大招工力道，拉高返費（獎金）逾6%至人民幣8,000元（約新台幣3.5萬元），衝刺新機生產。外媒估計，蘋果今年底前將生產8,630萬支iPhone 15系列新機，鴻海奪下近六成訂單，遠高於立訊的28%，蘋果鏈旺季行情正式鳴槍。

據悉，蘋果近期同步拉高iPhone 14和iPhone 15系列新機備貨量。因應蘋果最新生產計畫，鴻海最大iPhone組裝基地大陸鄭州廠區加碼招工。

圖／經濟日報提供

大陸媒體引用富士康招聘App「我要聘」公告顯示，目前富士康iDPBG鄭州廠區在返費模式下，求職者通過內薦進入製造部門關鍵工站，可得獎金人民幣7,500元，進入製造部門一般工站，可得人民幣7,000元，非製造部門的獎金則為人民幣6,500元，加上推薦人可得獎金均為人民幣500元，相當於合計發放最高達人民幣8,000元獎金，較先前人民幣7,500元提高逾6%。

另外，根據韓媒The Elec引述業內人士指出，蘋果已對供應鏈提出最新的iPhone生產計畫，預計今年底前生產9,560萬支iPhone 14系列，以及8,630萬支iPhone 15系列。上述數字與6月下旬的生產計畫相比，iPhone 14系列增加180萬支，iPhone 15系列增加160萬支。

至於iPhone 15系列訂單分布，以鴻海拿下最多，約5,010萬支，占整體iPhone 15系列訂單58%；其次為立訊拿下 2,430萬支，占整體訂單28%；和碩吃下1,130萬支（13%）訂單；緯創拿下60萬支（1%）最少。

The Elec指出，就iPhone 15系列今年底前計畫生產的8,630萬支來看，高階Pro系列機款占65%，平價版iPhone 15僅占35%。

隨著蘋果提高備貨量，業界認為，鴻海、和碩、大立光等供應鏈將同步動起來，旺季效應正式啟動。鴻海董事長劉揚偉之前及透露，在消費智能產品方面，鴻海已經開始為客戶下半年的新品做準備，預期本季相關業務將較上季強勁成長。