歐洲復興開發銀行參訪 宏碁智通展示智慧路邊停車系統

宏碁（2353）集團旗下宏碁智通智慧路邊停車系統積極布局國際市場，近日亦接待歐洲復興開發銀行（European Bank for Reconstruction and Development, EBRD）及其會員國率團來台，首發行程即前往台南市參訪宏碁智通智慧路邊停車系統，交流並分享路邊停車智慧化管理的成功經驗。此外，宏碁董事長暨台灣智慧城市產業聯盟會長（TSSA）陳俊聖更邀請歐洲復興開發銀行所有外賓參與「2024智慧城市展」，一同推動智慧城市的發展和合作，促進國際交流。

歐洲復興開發銀行（簡稱歐銀）是一個國際開發銀行，並在外交部主導下設立臺灣歐銀技術合作基金，用於如技術交流、參訪及顧問服務案等計畫，以促進經濟成長與創新，進而推動受援國轉型成為自由市場經濟。此次參訪團由外交部及交通技師公會邀請，有分別來自10個國家、近共20名外賓組成；今年針對電動化移動（E-Mobility）為題，參訪五大面向，涵蓋政策規劃及推動、電動充電樁基礎設施、智慧停車、交通控制系統、以及共享運具等智慧解決方案，並由宏碁智通於臺南市的智慧停車解決方案作為智慧交通的參觀場域。

陳俊聖指出：「TSSA自2014年起舉辦的智慧城市展，目前不僅是國際知名的智慧城市展會，也是亞洲重要的物聯網產業展。『2024智慧城市展』將與北、高兩個市政府共同主辦，分別邀請海外城市或國際地方政府組織，來台進行交流與商機媒合。」

宏碁智通智慧路邊停車系統可自動化管理路邊停車格，藉由影像辨識執行智慧化開單，支援民眾現場多元繳費服務，此外，系統也將停車即時資訊整合至雲端管理平台，民眾可藉由停車大聲公APP獲取即時空餘位資訊與導航服務，相較於歐洲多數現行的「現金預先繳費、高額罰鍰、警察巡場開單」的收費模式更加彈性、且人性化。

歐洲復興開發銀行負責綠色城市及綠能運具的代表人 Tali Trigg 表示：「宏碁智通的解決方案符合未來趨勢不僅有智慧路邊停車管理、更整合電車充電服務，且路邊停車收費對歐洲政府來說不易與民間企業合作，宏碁智通與台南市的合作模式是很值得參考的雙贏案例，期待各國代表能將此經驗帶回各國進行綜合評估，也盼明年能再次來台參與『2024智慧城市展』。」

宏碁智通作為智慧路邊停車管理系統之領導品牌，以優良產品品質與高效能服務，橫掃全台九成市佔率，商轉場域包含台北市、新北市、苗栗竹南、台南市、高雄市等地區，全數上線後全台智慧停車格將達10,000席。目前正積極洽談數個海外專案，並積極爭取更多國際交流機會，讓智慧路邊停車系統之成功經驗複製並輸出海外市場。