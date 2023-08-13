合庫、北富銀主辦 廣達暨子公司15億美元聯合授信

由合作金庫商業銀行（5880）及台北富邦銀行（2881）共同統籌主辦之廣達電腦（2382）暨旗下子公司Quanta International Limited聯合授信案，獲得銀行團熱烈支持及踴躍參貸，超額認購達2.1倍，最終以美金15億元完成募集。

本次聯貸案資金用途主要為償還既有金融負債及充實營運週轉金 ，參與融資的銀行計有23家，是2023年度以來台灣地區已完成的最大金額指標型聯貸案。

廣達電腦為美國財星（Fortune）雜誌評選全球500大企業之一，也是全球筆記型電腦專業研發設計製造的領導廠商。除了在筆記型電腦的領域中占有舉足輕重的地位，更將業務觸角延伸到雲端運算、企業網路系統解決方案、行動通訊技術、智慧家庭產品、汽車電子、智慧醫療、物聯網及人工智慧應用等市場。

廣達電腦深耕雲端運算基礎建設，以「運算設計」為核心推動企業轉型，成功繼筆電後開創雲端運算的事業高峰，同時亦持續專注研發創新，累積實力以迎接5G與AI人工智慧結合的新時代，鎖定深耕「雲端運算」(Cloud Computing)、「連結技術」（Connectivity Technology），以及「用戶端設備」（Client Device）之「新3C」領域的技術及應用，並結合大數據管理建構完整的AI人工智慧工具生態鏈，致力成為AI經濟中，各大應用領域的主要系統解決方案供應者。