快訊

苦瓜助便秘、降血糖，越苦營養價值越高！專家教你挑這顏色的

台鐵新自強號遭惡意噴漆 嫌刑責曝光：最高7年徒刑

假日縱情晚睡晚起？ 科學家：小心你正在謀害腸道菌叢

合庫、北富銀主辦 廣達暨子公司15億美元聯合授信

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導

由合作金庫商業銀行（5880）及台北富邦銀行（2881）共同統籌主辦之廣達電腦（2382）暨旗下子公司Quanta International Limited聯合授信案，獲得銀行團熱烈支持及踴躍參貸，超額認購達2.1倍，最終以美金15億元完成募集。

本次聯貸案資金用途主要為償還既有金融負債及充實營運週轉金 ，參與融資的銀行計有23家，是2023年度以來台灣地區已完成的最大金額指標型聯貸案。

廣達電腦為美國財星（Fortune）雜誌評選全球500大企業之一，也是全球筆記型電腦專業研發設計製造的領導廠商。除了在筆記型電腦的領域中占有舉足輕重的地位，更將業務觸角延伸到雲端運算、企業網路系統解決方案、行動通訊技術、智慧家庭產品、汽車電子、智慧醫療、物聯網及人工智慧應用等市場。

廣達電腦深耕雲端運算基礎建設，以「運算設計」為核心推動企業轉型，成功繼筆電後開創雲端運算的事業高峰，同時亦持續專注研發創新，累積實力以迎接5G與AI人工智慧結合的新時代，鎖定深耕「雲端運算」(Cloud Computing)、「連結技術」（Connectivity Technology），以及「用戶端設備」（Client Device）之「新3C」領域的技術及應用，並結合大數據管理建構完整的AI人工智慧工具生態鏈，致力成為AI經濟中，各大應用領域的主要系統解決方案供應者。

雲端運算 人工智慧 廣達

延伸閱讀

ChatGPT熱潮延燒美國職場 敲響業界資安警鐘

AI融入武裝力量：解放軍戰略支援部隊發展人工智慧創新能力

期貨商論壇／廣達期 可伺機操作

廣達（2382）跌停…若沒了AI還能投資？ 專家曝三策略：用本益比看股價過高

相關新聞

聯想攻遊戲掌機 槓華碩

PC品牌大廠華碩今年6月推出遊戲掌機ROG Ally，誓言奪下遊戲掌機市場龍頭寶座，並反攻該領域指標大廠Valve的美洲...

電競手機寒冬 廠商苦撐

相比遊戲掌機蓬勃發展，同樣聚焦遊戲體驗的電競手機今年相對失色，主要受到整體手機市場不景氣影響，就連PC龍頭聯想今年也砍掉...

大立光三人涉違著作權法

光學鏡頭大廠大立光公司前天被檢調搜索，全案疑因軟體授權糾紛被廠商檢舉，調查局帶回大立光研發部黃姓總處長等三人詢問，檢方複...

郭崇倫會客室EP120｜台積電全球布局面臨人才考驗 台商投資避險也瀕臨五缺？

疫情期間，台灣經濟逆勢成長，GDP甚至超越韓國，但現在正面臨出口額已經連續8個月負成長，經濟動能已經熄火了嗎？本集郭崇倫會客室邀請中華經濟研究院台灣東協研究中心徐遵慈主任，來談台灣的經貿局勢面臨的挑戰，也談最熱門的台積電全球布局。

陸企砸1,550億 搶買輝達晶片 晶圓一哥沾光

輝達（NVIDIA）AI晶片供不應求，不僅最高階版本「H100」要等一年才能拿到貨，百度、字節跳動及阿里巴巴等三大中國大...

聯強世代交替 王其勳接CEO、杜書伍專任集團總裁

聯強集團展開世代交替，董事會昨（7）日通過新人事案，原任執行長兼集團總裁杜書伍不再兼任CEO，由有跨國管理經驗的聯強澳紐...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦