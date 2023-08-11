獎金25萬元！鴻海科技獎開放申請 有機會進入鴻海實習

埋首苦讀研究常常是許多碩博士生的寫照，而為支持科技研發、鼓勵科技人才，鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會特舉辦鴻海科技獎，並於即日起開放第三屆鴻海科技獎報名：只要是在國內外就讀之碩博士生，以電動車、機器人或數位健康醫療為主題而於電池、電機、電控、AI、半導體、新世代通訊、低軌衛星、資安、量子計算等領域有所研究及成果者，均可報名，每人獎金高達25萬元，並有機會進入鴻海實習甚至就業。

2022年獲獎、就讀於陽明交通大學電子工程研究所的温宇新，就在鴻海研究院實習，他表示：「除了高額獎金對出國深造有很大的幫助外，得獎也增強了我對自己的信心和動力，讓我更加堅定要走研究的道路，同時鴻海提供的實習機會更讓我可以與優秀的團隊一起深耕，這些都讓鴻海科技獎極具意義。

而其實就算沒有獲獎，鴻海科技獎對落選者也仍然大有幫助。去年的申請者之一，來自臺灣大學應用物理學研究所的劉宸銉，就雖然未能如願得獎，但評審委員仍看見他在量子計算領域的發展潛力，於是他也進入了鴻海研究院量子所實習，他指出：「透過申請，我檢視了自己的研究軌跡與成果，讓我有面對未來的勇氣，而進入鴻海實習，更讓我學會關注業界趨勢、調整自己的研究方向，使所學可以更容易被真實應用。」

2023年鴻海科技獎除了將給予得獎者榮耀肯定外，也將繼續提供實習機會，讓得主有更開闊的視野來看待自己的研究，歡迎碩博士生挑戰報名。

2023年鴻海科技獎申請時間為2023年8月20日至9月30日，詳細辦法及申請書請上「鴻海科技獎」活動官網與「鴻海教育基金會」官方粉絲團查看。