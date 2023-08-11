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獎金25萬元！鴻海科技獎開放申請 有機會進入鴻海實習

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
就讀臺灣大學應用物理學研究所的劉宸銉去年申請科技獎雖未如願獲獎，仍進到鴻海研究院實習且收穫良多。鴻海／提供
就讀臺灣大學應用物理學研究所的劉宸銉去年申請科技獎雖未如願獲獎，仍進到鴻海研究院實習且收穫良多。鴻海／提供

埋首苦讀研究常常是許多碩博士生的寫照，而為支持科技研發、鼓勵科技人才，鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會特舉辦鴻海科技獎，並於即日起開放第三屆鴻海科技獎報名：只要是在國內外就讀之碩博士生，以電動車、機器人或數位健康醫療為主題而於電池、電機、電控、AI、半導體、新世代通訊、低軌衛星、資安、量子計算等領域有所研究及成果者，均可報名，每人獎金高達25萬元，並有機會進入鴻海實習甚至就業。

2022年獲獎、就讀於陽明交通大學電子工程研究所的温宇新，就在鴻海研究院實習，他表示：「除了高額獎金對出國深造有很大的幫助外，得獎也增強了我對自己的信心和動力，讓我更加堅定要走研究的道路，同時鴻海提供的實習機會更讓我可以與優秀的團隊一起深耕，這些都讓鴻海科技獎極具意義。

而其實就算沒有獲獎，鴻海科技獎對落選者也仍然大有幫助。去年的申請者之一，來自臺灣大學應用物理學研究所的劉宸銉，就雖然未能如願得獎，但評審委員仍看見他在量子計算領域的發展潛力，於是他也進入了鴻海研究院量子所實習，他指出：「透過申請，我檢視了自己的研究軌跡與成果，讓我有面對未來的勇氣，而進入鴻海實習，更讓我學會關注業界趨勢、調整自己的研究方向，使所學可以更容易被真實應用。」

2023年鴻海科技獎除了將給予得獎者榮耀肯定外，也將繼續提供實習機會，讓得主有更開闊的視野來看待自己的研究，歡迎碩博士生挑戰報名。

2023年鴻海科技獎申請時間為2023年8月20日至9月30日，詳細辦法及申請書請上「鴻海科技獎」活動官網與「鴻海教育基金會」官方粉絲團查看。

2023「鴻海科技獎」申請報名請上活動官網查詢：https://www.foxconnfoundation.org/plan/techonology_award

鴻海科技獎提供15位碩博士25萬元高額獎金，鼓勵科技人才持續精進研究。鴻海／提供
鴻海科技獎提供15位碩博士25萬元高額獎金，鼓勵科技人才持續精進研究。鴻海／提供

鴻海 實習 博士生

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