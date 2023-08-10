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阿里版「藍勾勾」升級 引領企業瞄準外貿U型復甦新商機

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
Alibaba.com進一步升級阿里版「藍勾勾」Verified Supplier金品誠企認證服務，透過優質買家分層、金品認證、專屬服務三大特色，提升外貿訂單轉化成交機率。圖為Alibaba.com台灣總經理陳寶圭。圖／Alibaba.com提供
Alibaba.com進一步升級阿里版「藍勾勾」Verified Supplier金品誠企認證服務，透過優質買家分層、金品認證、專屬服務三大特色，提升外貿訂單轉化成交機率。圖為Alibaba.com台灣總經理陳寶圭。圖／Alibaba.com提供

全球海外貿易需求持續成長，阿里巴巴旗下B2B電商平台Alibaba.com的全球活躍買家數已突破4700萬大關，接下來還要進一步升級阿里版「藍勾勾」金品誠企認證服務，助力中小企業在經濟回溫之際，提升外貿訂單轉化成交機率。

縱觀Alibaba.com的2023上半年數據，全站海外貿易需求持續呈強勁成長，市調公司TechNavio最新數據亦指出，全球B2B電商市場規模有望於2027年成長至7.35兆美元，顯見疫情帶來的庫存調整步伐已進入尾聲，2023下半年各大產業皆有望顯現U型復甦。

Alibaba.com覆蓋超過全球190個國家與地區，擁有逾4700萬活躍買家，知名網站流量分析公司SimilarWeb數據顯示，Alibaba.com以平均8000萬次的月瀏覽量超越其他國際B2B電商平台，是全球最具規模的專業型B端市場之一。

疫後回溫景況使企業從以往線上、線下市場的分別競爭，轉變為「全通路」的激烈廝殺，麥肯錫顧問公司（McKinsey & Company）B2B Pulse研究顯示，94%的B2B企業認同全通路的重要性，然而台北市進出口公會（IEAT）報告卻顯示，目前全台僅有四分之一企業投入數位行銷科技及線上通路，中小企業的線上布局儼然成為企業形塑競爭優勢的重要關鍵。

為此，Alibaba.com宣布進一步升級阿里版「藍勾勾」—Verified Supplier金品誠企認證服務，幫助中小企業根據自身規模、流量、買賣家數量等，精準鎖定並快速搶攻外貿商機，助力出口額成長。

Alibaba.com台灣總經理陳寶圭表示，走向線上市場是台灣中小企業提升外銷成長的關鍵，更是傳統企業推動創新及商模轉型的新機會突破口。Alibaba.com這次推動Verified Supplier金品誠企計畫全面升級，鎖定B2B企業對數據應用、精準掌握買家心聲的需求，正是為了幫助所有台灣的中小企業以更簡單、有效率的方式，迎向全球外貿U型復甦下的新商機。

阿里巴巴

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