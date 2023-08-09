台積電將赴德國投資 經長：掌握市場商機並深化台歐盟關係

台積電拍板赴德國投資車用晶片，並在高雄廠投入2奈米製程。經濟部長王美花今（9）日上午出席經濟日報舉辦「2023產業戰略高峰論壇」，接受媒體採訪表示，台積電將持續在台灣深耕先進製程和封裝技術研發，一定會根留台灣，同時與國際夥伴合作，赴德國投資，此舉有助於台積掌握市場商機，並有助於深化台歐盟雙邊關係。

台積電董事會昨日拍板赴德國與博世、英飛凌及恩智浦合資設廠，並決定在高雄廠導入2奈米製程，目標在2025年下半年推出，2026年量產。

對此，王美花今日表示，台積電高雄廠將改為2奈米先進製程，未來在日本投資28奈米、德國則投資車用晶片；台積電不斷突破相關技術，竹科寶山、高雄廠預計將在2025年成為2奈米的生產基地。在景氣趨緩之下，台積電持續擴大投資可以掌握市場商機。

王美花表示，因應客戶要求，台積電赴歐洲投資亦獲得歐盟和德國政府相關補貼，未來將帶動更多台歐盟的合作，可以促使台灣和歐盟之間的合作更緊密。台積電到國外投資須經過經濟部投審會同意，台積電同步加大在國內投資力道，近日也宣布先進封裝廠將落腳竹科銅鑼園區，這些都是審核時會考慮的因素。