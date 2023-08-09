台積高雄將設2奈米廠 民眾嘆房價將漲...不知在嗨什麼

台積電高雄廠一波三折，前年底原計畫投資建造2座12吋廠，分別規劃7奈米及28奈米製程，後來水暫緩7奈米廠，一度引發外界猜測高雄設廠案可能取消，但台積電發言系統昨則拋出高雄將導入最先進的2奈米製程，馬上掀起熱議，有網友懷疑是否「政治操作」，有人指，「等真的量產再說了，要不然都只是炒房利多」。

晶圓代工龍頭廠台積電昨由發言系統透露高雄廠將導入最先進的二奈米製程，目前廠房需求變更設計中，預計2025年量產。變更成為2奈米製程，據知主要是因應AI人工智慧和5G市場的強勁需求。

高雄市經發局對此表示，台積電高雄廠先進製程建廠工程持續進行中，市府會全力協助企業針對營運所需要的各項作業，落實高雄廠建廠目標及營運計畫，做企業的最強後盾。

台積電高雄設廠案看似塵埃落定，但民眾的疑慮未完全消除，不少網友在「高雄點」粉專表示，「等真的量產再說了，要不然都只是炒房利多」，「等真的動工再來嘴，一直放消息是想幹嘛」，「聽聽就好，韭菜再割一波，進去了又跳回去，進去了又跳回去，水呢，電呢？」

更多網友擔心，台積電利多，楠梓房價又要噴飛，有網友指「在地的除了地主或投資客，其他人未蒙其利，先受其害，房價又要漲上去啦」；「科技大廠進駐帶來了人口紅利相對的就是房價上漲，然後不知道大家在嗨什麼」；「不管幾奈米，建設公司或財團都有理由漲房，但就是有人買單」、「楠梓房價漲漲漲，酸民改哀嚎房價」。