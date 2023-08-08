美商邁凌終止合併協議 慧榮：請求承擔重大損害賠償

快閃記憶體控制晶片大廠慧榮科技今（8）針對美商邁凌（MaxLinear）片面中斷終止與慧榮合作案，正式發出書面通知，除了將積極尋求救濟，並保留所有合併協議下及其他之所有權利，包括請求邁凌承擔重大損害賠償的責任。

慧榮指出，美商邁凌為終止合併協議所假定之理由毫無根據且全為虛構，其有意透過子虛烏有之藉口，以擺脫對其具有拘束力契約之企圖昭然若揭，美商邁凌不當終止合併協議之行為為蓄意且重大之違約。

此外，美商邁凌未能在2023年8月7日前交割亦違反其於合併協議下應於2023年8月7日前交割之義務，而構成另一蓄意且重大違約。

慧榮指出，根據合併協議，邁凌之蓄意且重大違約賦予慧榮科技多項救濟，包括重大損害賠償之請求權，更甚者，未能就信件中以大雜燴似所列出主張慧榮科技違約的合併協議之條款提供任何支持之事實。

慧榮強調，總體經濟或晶片產業的變動並未賦予美商邁凌擺脫就對其具拘束力之合併協議的藉口。

除此之外，自雙方簽訂合併協議後將近15個月之期間內，美商邁凌從未通知慧榮科技其所聲稱的該等違約情事，由這個事實可清楚認定並無該等聲稱之違約，美商邁凌知之甚詳。