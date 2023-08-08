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台積今董事會 將通過德國設廠案

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

路透和彭博資訊引述德國商報報導，據德國政府消息人士透露，台積電會在今天舉行董事會，通過德國設廠案。德國政府將出資五十億歐元，支持建設該工廠，該廠將設在德國東部的德勒斯登（Dresden）。

據了解，台積電德國廠投資案也是循日本模式，與主要客戶如英飛凌、恩智浦、博世合資進行，總投資額一百億元歐元，在德國政府補助五十億歐元後，也等於取得政府一半補助款。

台積電先前表示，赴德國設廠主要應當地政府邀請，將聚焦生產廿八奈米特殊製晶片，若順利設廠，將是台積電在歐洲首座晶圓廠。

據調查，德國政府將在二○二七年撥給德國在地和國際企業補助金，資金來源是「氣候與轉型基金」（KTF）。主要是促進德國半導體製造，在地緣政治緊張升高時確保關鍵零組件供應無虞。台積電的熊本廠與索尼和日本電裝（DENSO）共同出資，也獲日本政府一半補助，並爭取台積電設立第二座工廠。

德國 台積電 日本

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