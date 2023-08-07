愛立信攜聯發科突破上行速度紀錄 奠定 FWA 新技術里程碑

國際電信設備大廠愛立信宣布攜手合作夥伴聯發科技（2454）繼日前創下440 Mbps的5G上行速度里程碑後，持續投入技術開發，近期再以565 Mbps突破先前締造的上行速度紀錄，將提供固定無線接取（FWA）用戶更優質的連網速度與容量，推動用戶體驗再升級。

愛立信表示，此創紀錄的565 Mbps上行速度是在聯發科的高階CPE 晶片T830 平台上，結合兩項愛立的軟體功能上行單用戶多路徑天線傳輸（SU-MIMO）和上行鏈路載波聚合，並配備三個發射（3Tx）天線，打造令人驚艷的 5G 高速體驗。

愛立信指出，本次測試在2.1GHz的分頻雙工（FDD）頻段，與3.5GHz的分時雙工（TDD）頻段上進行。FR1（Frequency Range 1）是目前全球最常部署的5G頻段，也是台灣5G部署的主要頻段。此次測試著眼於FWA，透過在FR1頻段範圍中結合上行SU-MIMO與上行載波聚合，大幅提升連網表現。對FWA服務供應商來說具吸引力，因為相較於智慧手機，FWA設備較大的外型尺寸，降低設備輸出功率限制，並使額外無線頻率元件的安裝變得更加簡單。

愛立信5G RAN產品線負責人Sibel Tombaz表示，雙方達成的新里程碑充分展現愛立信對創新的持續投入，並利用新技術提供用戶最佳的5G體驗。透過這項最新解決方案，無論是企業或消費端的FWA用戶，都能從更高的上行速度中受益，其中對於雲端遊戲和擴增實境等數據密集型應用的助益尤其顯著。我們也將持續為持續演進的FWA市場研發高效能解決方案。

聯發科技無線通訊系統發展本部總經理黃合淇指出，提升上行性能對企業級5G FWA設備至關重要，這項技術突破將進一步擴展5G CPE的優勢。聯發科技與愛立信合作克服技術限制，進一步提高網路性能和效率，不但為電信服務供應商和消費者開闢新可能性，讓他們能享受更快速、可靠5G上網服務，也為彼此奠定雙方於市場的技術領導地位。

愛立信觀察，儘管多數應用程式著重網路下行鏈路速度表現，但上行鏈路性能一直是提升用戶體驗的重要因素之一。上行鏈路的性能對內容載入時間產生顯著的影響，其中有限的上行鏈路可能會延長許多熱門網站的內容載入時間，這將對FWA用戶的體驗造成負面影響。

台灣愛立信總經理周大企表示，確保上行鏈路的高效運作需要高度客製化的解決方案，包括軟硬體系統的無縫整合，像是發送和接收無線訊號的射頻單元和天線，基頻處理器與軟體演算法，才能持續提供最佳的用戶體驗。這顯示出行動生態系統夥伴間的互連測試對於提升用戶體驗的重要性。台灣愛立信終端互連測試中心（EDAV）將持續為各種終端裝置與應用提供最先進的網路測試服務，幫助台灣CPE製造商掌握FWA產業機會。

FWA是目前5G的最大的應用案例，全球部署數量正在迅速增加。根據最新《愛立信行動趨勢報告》指出，FWA連結數預計從2022年的1.07億增加到2028年的3億，5G也預估將占FWA連結高達80％。截至目前，全球已有超過100家通訊服務供應商（約占FWA服務供應商的40％）提供基於5G的FWA服務，推動FWA市場持續發展。