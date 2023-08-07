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和碩印度廠製造PC？ 童子賢：有能力的話Why not

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影
和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影

印度政府日前無預警推出限制PC進口政策，想要強推本地「印度製造」，讓供應鏈措手不及。對此，和碩（4938）董事長童子賢今（7）日表示，這就是用限制進口來加速本地製造，對於和碩印度廠是否會跨足PC製造，他認為，「如果（客戶）有在地需求，我們的廠也有能力，Why not？」

對此，童子賢表示，印度限制PC進口就是明顯跟以前台灣限制汽車進口政策一樣，要推本地製造。用限制進口來加速本地製造。

和碩目前印度廠主要生產蘋果iPhone，尚未跨足其他產品線。

對是否有品牌客戶詢問和碩在印度代工PC，童子賢回應，「如果（客戶）有在地需求，我們的廠也有能力，Why not？」

他解釋，和碩其實有不少人在那邊運作，我們會強調和碩去印度不只限於單一產品，就跟我們在中國大陸有蘇州廠、上海廠，上海廠、昆山廠做比較多手機，可是我們在蘇州廠跟重慶廠，重慶做筆電，蘇州做網通、IOT、周邊都有。

童子賢指出，所以印度我們也不排除做筆電，如果印度官方有他的國家政策，是限制進口、鼓勵在地製造，那我們就跟進。

對於印度是否擴產，童子賢表示，和碩本來就持續投資印度廠，而且去年到現在的良率是不可同日而一語，和碩在印度已經進行第三年了，快進入「轉折點」，過去幾年和碩在印度、印尼、墨西哥等都在打造生態系，和碩將持續投資印度，克服轉折點，之後當地製造的成本就可以開始降低。

由於近年PC品牌廠自大陸轉移出海外的產能，主要落在越南、泰國等地，現在還要轉移至印度，是否將對供應鏈業者產生壓力？童子賢認為，這事情不會太困難，因為全球一家親，大家不要一直迷戀在大陸那種大型製造基地，因為這個模式在東南亞很難複製，第一是因為人口沒這麼多，第二又要有成熟供應鏈，越南、泰國、印尼外商投資較早，供應鏈多，但一個廠超過5萬人員工很少見。

童子賢表示，回過頭來說，在東南亞會習慣多個國家支援一個產品的生態，跟以前台灣或大陸的製造生態不一樣，東南亞是多點供應、集中製造，集中製造在印度是可能的，可能零組件來自東南亞其他國家，最後送到印度組裝PC、智慧手機。

印度 和碩 童子賢

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