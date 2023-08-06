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紐時形容…張忠謀是賭場老闆 謹慎自持
紐時四日刊登張忠謀專訪，將被譽為台灣半導體產業「教父」的他形容為「賭場老闆」，但這並非貶抑，而是凸顯他的謹慎自持和精於籌謀。蘋果公司營運長威廉斯（Jeff Williams）即曾大讚張忠謀，將半導體產業推升到空前的新境界。
該報導舉美國與全球科技業Ａ咖大人物為例，如叫嚷著來比一場在鐵籠內生死格鬥的特斯拉兼太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克及臉書、Ｍｅｔａ創辦人祖克柏，紐時認為，相較馬斯克和祖克柏，已是耄耋之年的張忠謀顯得審慎自制。
再者，若將當今全球科技業的技術和商業競爭比擬為打撲克牌，而且賭注很高，私下是橋牌高手的張忠謀，可謂惜字如金的賭場老闆。
行事低調的張忠謀一向不喜歡成為外界追逐的焦點，就算在其半導體事業正值春秋鼎盛之際，他依然寧可待在鎂光燈的影子內。他二○一八年二度宣布退休，淡出台積電營運，但隨著台海情勢轉變，使他難以低調度日。他對紐時坦言，自己更想繼續無人聞問下去。
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