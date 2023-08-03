吳政忠出席APEC防災會議 分享民生公共物聯網、科技防災經驗

行政院政委吳政忠目前受邀參加APEC首次部長級防災會議，於美西時間8月2日在部長級「災害管理首長論壇」代表台灣發言。吳政忠以「具包容性及數位化之社會防災韌性」為題，分享台灣如何運用自然、社會及工程科學等工具，兼顧社會多元性及災害多樣性，落實包容性及數位化之防減災工作。

國科會指出，這次首長論壇共有14 APEC會員國代表參加，美國聯邦緊急事務管理署(FEMA) Deanne Criswell署長於開幕致詞歡迎 APEC防災首長參與本次論壇，呼籲面對天然災害及氣候變遷下造成之不確定性與挑戰，強調防災減災工作對APEC區域長期穩定繁榮的必要性，期待經由全體與會人員的討論及交流，建立APEC防災知識及經驗共享的平台。

吳政忠主動回應會議的主軸，在自然災害和氣候變化日益頻繁的威脅下，APEC必須共同研擬新思維與「新常態(New normal)」共存，為提升APEC區域防災韌性，以保障經濟成長和永續發展。以台灣為例，在面臨自然災害和環境變遷的多重風險下，持續導入防災科技發展，兼具包容性和數位化，在災害風險管理和氣候變化適應方面推動長期計畫，提供以科學為基礎的解決方案。在強化社會防災韌性上，政府以政策引導公私夥伴防災合作，進而動員社會整體在防災工作的參與。

吳政忠接著提到「包容性的防減災整備」，是考量「新常態」的複合式風險，經由制定全面性政策，以涵蓋社會全體之防災工作。在「數位化的防災工具」強調如何應用數位工具(如物聯網及人工智慧)，有效提高災害風險管理各個階段的應用及服務效率。

另外，以台灣近5年「民生公共物聯網」在防災貢獻為例，吳政委說明臺灣如何以大數據、物聯網與AI 技術為基礎，針對地震、水資源、空氣品質、以及防救災四大領域，推動更深入的數位化防災治理。除創造人跟自然更友善的互動，提升災害防救工作的質與量，希望以現代智慧的幫助共同面對環境帶來的諸多挑戰。

他表示，在面對複合型災害的威脅，台灣在跨部會的合作下，陸續完成都會區大規模地震衝擊分析的研究與建議，以強化相關防災的因應對策。科學園區為全球半導體產業供應鏈的關鍵環節之一，為確保高科技產業的防災韌性與防災整備，一直積極推動降低科學園區災害衝擊的工作。