政府與平台合作打詐 谷歌年擋52億則廣告

網路詐騙猖獗，政府也積極與各大數位平台、電商業者合作打詐；根據Google公布的最新二○二二年度廣告安全報告數據，去年Google總計阻擋五十二億則廣告上架、六七○萬個廣告帳戶停權，希望從源頭管理，降低民眾陷入詐騙廣告陷阱。

為打擊網路投資詐騙廣告，金管會與兩大數位平台業者Google、Meta建立通報機制，只要政府通報，數位平台就啟動「快速下架機制」。

金管會統計，四月十日到七月廿一日為止，金管會已經向Google、Meta兩大平台通報五四七五件案件，下架件數五二二九件，下架率百分之九十五；其中Meta通報件數多，但下架率百分之九十八，至於Google通報件數雖少，但下架率僅有百分之六十點九。

Google台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻表示，這是統計數據計算方式不同導致。首先，政府相關單位檢舉的內容有些不是廣告、而是YouTube創作者製作的內容，因而無法下架；第二，Google無法管理全世界的網路內容，若詐騙網頁不屬於Google，就無法下架；第三，數位平台出現的超連結不能算是廣告，「要看超連結帶出去的頁面是否違反產品政策，若有疑慮，能做的就是確保平台不會出現這個超連結所搭載的廣告」。

除了數位平台下架詐騙廣告，針對企業個資外洩頻傳，導致民眾被詐騙集團騙取金錢，經濟部公布「綜合商品零售業個人資料檔案安全維護管理辦法」於昨天上路，針對資本額達一千萬元以上、並有招募會員或可取得交易對象個人資料的綜合商品零售業者，六個月內要完成個資檔案安全維護計畫訂定，其中的應變機制包括控制事故對當事人造成的損害，業者須於發現事故時起七十二小時內通報主管機關。若違反相關規定，最高可罰一千五百萬元。

但不少企業表示，對於消費者個資當然極為重視，也投入大量資源在保護資料上，但有時候真的防不勝防，只能盡力去做，對於經濟部的新規定，也會尊重並配合。