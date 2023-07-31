台積電今年首推1+N碳管理模式 優化供應鏈碳管理
台積電（2330）今（31）日更新ESG電子報，其中提到今年首推1+N碳管理模式，由台積擔任領頭企業整合產官學專業資源，鼓勵供應商加速啟動溫室氣體盤查、產品碳足跡計算、能源管理系統導入、節能機會點診斷、淨零路徑設定等碳管理行動，截至7月，已成功協助35家供應商執行48件行動專案，持續推動永續進程，優化供應鏈碳管理。
台積電在電子報指出，公司承諾民國139年達到淨零排放，除不斷精進自身氣候變遷管理作為，亦積極推動綠色低碳供應鏈，以「完善供應鏈碳資訊、低碳方案最佳化、與供應商合作、推動低碳生態系統、建立內部減碳制度」五大方向為供應商永續營運管理賦能。針對與供應商合作方面，為進一步提升其低碳轉型能力，民國112年首推1+N碳管理模式，
台積電提到，提升供應商低碳管理能力是台積公司落實責任供應鏈的關鍵之一，為鼓勵供應商深化永續發展，台積公司成立綠色供應鏈管理小組，集結經濟部工業局、國立成功大學產業永續發展中心等產官學力量，共同推動1+N碳管理模式，協助供應商評估可採取的碳管理行動，依其需求媒合合適的政府輔導計畫與資源，並於計畫核准後持續追蹤執行進度，強化供應商減碳力道與成效。
台積公司資材供應鏈管理處處長柯宗杰說，如同減重前要先量體重，減碳也需進行測量，台積公司透過1+N碳管理模式協助供應商啟動溫室氣體盤查，帶動供應鏈加速實現淨零排放目標。
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