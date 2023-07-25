虧損約55億元 緯創大陸子公司出清立訊持股

緯創（3231）今（25）日宣布，透過旗下大陸子公司出售56,391千股立訊精密工業有限公司普通股。該筆股票交易以大宗交易方式進行，總金額為17.33億人民幣，每股平均售價30.74元。緯創重訊中指出，這次處分損失約為新台幣55億元（約等於人民幣12.66億元／人民幣1266616000元）。

緯創今日公告，公司為活化集團資產及降低利息費用，於今日通過董事會決議，將透過緯創資通(昆山)、緯創資通(中山)、緯創資通(成都) 及緯創資通(重慶)，共4家子公司處分有價證券立訊精密工業股份有限公司普通股，若扣除截至2023年6月30日累計已認列之透過損益，按公允價值衡量之金融資產損失人民幣1,170,113仟元，預計對2023年第3季影響數為損失逾新台幣4.25億元（人民幣9650.3萬元）。

據了解，緯創資通(昆山)有限公司交易數量為13,157,890股，交易總金額：人民幣404,342仟元。其次，緯創資通(中山)有限公司交易數量18,796,990股，交易總金額：人民幣577,632仟元。第三，緯創資通(成都)有限公司，交易數量11,278,200股，交易總金額人民幣346,805仟元；第四，緯創資通(重慶)有限公司，交易數量13,157,900股，總金額人民幣404,605仟元。